Luis Coronel quiere llevar su música a todo el mundo

El cantante Luis Coronel sueña con llevar el regional mexicano alrededor del mundo, porque considera que es uno de los géneros más respetados con el que las personas se pueden identificar.

“El regional mexicano es muy respetado, porque muchas personas alrededor del mundo conocen una canción de este género, además siempre ha tenido su lugar y no porque el reggaetón este fuerte, quiere decir que murió, al contrario, sigue fuerte y evolucionando”, comentó el cantante a EL UNIVERSAL.

“Con la música del regional mexicano, la gente se puede identificar, tiene canciones románticas, tiene ese sabor para enamorar, para dedicar y son canciones bonitas, que la gente dice, ‘yo quiero enamorar a una mujer con esta canción’”, añadió.

El cantautor compartió que se enamoró desde muy temprana edad de la banda y aunque no descarta intentar cantar en otros géneros musicales, desearía mantenerse por esa línea.

“Yo me enamoré de la banda, porque tenía un sonido muy particular y único y ahí me quedé, cuando empecé a grabar el norteño no me gustó mucho el sonido, así que por eso me quedé con la banda”, explicó.

Además, uno de sus grandes sueños del intérprete de temas como “Mi niñita traviesa”, “Tal como eres”, “Tenerte”, entre otros, es llevar su música a todas partes del mundo.

“Creo que ese es el sueño, la meta, no sólo dejar el México y Estados Unidos, sino ir a todos los lugares del mundo y poder presentarse para conocer distintas culturas y que todos conozcan tu música y que demos a conocer este género musical”, señaló.

Coronel se encuentra promocionando su nuevo sencillo llamado “Una historia más”, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

“Es una canción en la que todo el mundo se puede identificar con ella, en donde algo hermoso que vivieron en una relación y lo bonito que pudo haber sido, si me identifico y puedo decir que hubo una relación que quedó en una historia más pero no es basado en una historia que me pasó a mí”.

