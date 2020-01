Los Tigres del Norte vuelven al Auditorio Nacional

Jorge, Hernán, Óscar, Eduardo y Luis, integrantes de la banda grupera Los Tigres del Norte anunciaron que ofrecerán un par de conciertos en la Ciudad de México este 2020.

Las presentaciones formarán parte de la nueva gira de la agrupación, titulada “Los Jefes de Jefes” la cual arrancará el 31 de enero en Texas, mientras que en la Ciudad de México el recinto que los recibirá será el Auditorio Nacional, donde no se presentan desde 2017.

A través de sus redes sociales, la banda sinaloense ha confirmado que dentro del Tour también se encuentran dos paradas más en México: Iguala y Veracruz. Para el caso de la capital será el 6 y 7 de marzo a las 20:00 horas.

La agrupación, que recientemente hizo un homenaje a Vicente Fernández con el tema “Mujeres Divinas”, ya se encuentra en preparaciones de lo que serán sus próximas presentaciones por Estados Unidos y México. Hasta el momento, tienen cerca de 10 fechas confirmadas.

Durante el show, harán un recorrido por su repertorio que incluirá temas clásicos como “La puerta negra” y “Golpes en el corazón” así como otras de las canciones que interpretan en su álbum Los Tigres del Norte At Folsom Prison, el cual están promocionando y en el que se incluye un video del concierto que ofrecieron durante más de dos horas en el patio de la cárcel de California.

Con más de 50 años de trayectoria, Los Tigres del Norte ya cuentan con 55 álbumes compuestos por 700 canciones. En total, han vendido más de 30 millones de copias de sus discos y han sido galardonados con 140 discos de platino, 135 de oro y uno de diamante.Su éxito los ha llevado a estar nominados en 15 ocasiones en Los Premio Grammy.

La preventa para estos dos conciertos se llevará a cabo el 13 y 14 de enero; a partir del 15 se abrirá la venta al público en general, estos serán los costos:

Preferente A $1,700

Preferente B $1,500

Preferente C $1,300

Preferente D $1,100

Luneta A $1,350

Luneta B $1,100

Luneta C $950

Balcón A $1,200

Balcón B $950

Balcón C $800

Piso 1 A $700

Piso 1 B $550

Piso 1 C $450

Piso 1 D $300

Piso 2 A $600

Piso 2 B $450

Piso 2 C $300

Piso 2 D $200

