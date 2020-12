Los latinos no son débiles como piensa EU: Wisin

Hoy, lo latino “la rompe” en cada premiación musical, lo mismo que en las plataformas digitales y en los diferentes contextos en los que, todos los días y sin importar el nivel socioeconómico, se baila y se canta el género urbano y sus fusiones.

El músico boricua Wisin está trabajando en un disco llamado Los legendarios, que une a artistas como Jesús Navarro, de Reik; al rapero Miky Woodz y a Ozuna.

¿El resultado? Una mezcla no sólo de talentos, sino de nacionalidades y sonidos que esperan conecte con la audiencia. Uno de los adelantos es el tema “No me acostumbro”, que se estrena hoy.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús, Wisin y Miky hablaron de este panorama musical.

“Una de las maravillas del arte es que sin importar los contextos socioeconómicos, todo mundo quiere colaborar con nosotros, las campañas, los restaurantes, las marcas, todos están buscando a los latinos; sí es una cosa para celebrar y recordar como comunidad latina, sin importar del país que seamos; que la gente sepa que los latinos tenemos historia, cultura, y que no somos un pedacito pequeño y débil como de repente se nos ve en EU, a mí me da mucho orgullo”, opina Jesús, de Reik.

Wisin, orquestador de todo, dice que no se trata de barreras geográficas, sino de unión.

“Se trata de que somos latinos, EU es multicultural. Vas a un concierto de cualquiera de nosotros, pides que alcen su bandera y hay de 15 países; tenemos que defendernos y el problema de cada uno es también un problema de nosotros. Me siento feliz de representar a los latinos, sigo siendo boricua, amo mi bandera, amo abrazar la bandera mexicana y hacer música”.

A lo largo de este camino musical, los artistas no sólo han visto la evolución de los mensajes, tan criticados a veces, del urbano, también la línea cada vez más delgada o la desaparición del género musical, igual que el éxito ascendente de la mujer.



“Estoy feliz por lo que está pasando por ellas, era necesario, al principio, el género urbano estaba lleno de hombres, y no era que no hubiera mujeres talentosas, era que quizá no se atrevían a dar ese paso de tú a tú, de estar en este torneo amistoso llamado música urbana y ellas decidieron ponerse la bandera de su país. Pienso en Reik y pienso en México, piensas en Natti y piensas en República Dominicana. Siempre he tratado de colaborar con mujeres, como con Jennifer Lopez”, dice Wisin.

Miky Woodz, cuyo ámbito ha sido el rap, también ve con alegría que cada vez haya más colegas mujeres.

“Lo veo necesario en este género tan machista. Mis canciones hablan de la calle pero mi esencia es la de progresar. Ver a las mujeres activas, haciendo lo que antes era sólo de hombres, verlas no sentirse menos y vivir de la música como muchos otros ayudará al urbano y a todo tipo de música a crecer”.

El encanto. Hace dos meses, Wisin lanzó “Mi niña”, con Los Legendarios y Myke Towers. La canción habla de una mujer que tiene tal encanto que cualquiera cae rendido a sus pies. El afortunado (en la canción) se declara hipnotizado con sólo un beso. Wisin, desde su estudio, señala que a lo largo de los años, su música y lo que dice han cambiado, y eso lo ve como madurez.

“Cada vez que uno toca el cielo o que uno tiene éxito, automáticamente tienes que madurar, y madurar es entender, tolerar todo tipo de música.

“En mi caso me estoy probando porque soy un soñador, todos los días tratamos de hacer cosas diferentes y refrescantes para que el público disfrute”.

El disco Los legendarios se lanzará el próximo año, pero el video de la canción “No me acostumbro”, que grabaron en cuarentena y en la que participan Ozuna, Wisin, Reik y Micky Woodz, se estrena hoy.

“Es un tema que venimos trabajando de mucho tiempo, escuchar en el mismo tema a Jesús, a Miky y a Ozuna es un lujo”, comenta Wisin.

El videoclip lo grabaron en Miami y México y fue dirigido por Carlos Pérez. En la edición parece que están juntos.

PARA SABER



El disco Los legendarios reúne a poperos, urbanos y raperos bajo la produccción de Rafy y Marc.

01 El video de “Mi niña” tiene 93 millones de visualizaciones en el canal de Wisin, en YouTube.

02 Los Legendarios son los productores Rafy y Marc, quienes orquestaron los éxitos de Wisin “Escápate conmigo” y “Quisiera alejarme”.