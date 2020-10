Justin Bieber ha lanzado "Lonely", nuevo tema en colaboración con Benny Blanco que llega acompañado de un videoclip. En el video el cantante echa la vista atrás a su época como estrella adolescente, y para ello ha contado con el joven actor Jacob Tremblay ("Wonder", "La habitación") como protagonista.

En el vídeo se ve al actor en un camerino completamente solo. Después se dirige al escenario, también vacío. Cuando la cámara enfoca al patio de butacas, se puede ver a Bieber como único espectador. Jake Schreier ha sido el encargado de dirigir la producción.



"Para ser honesto, la canción me resulta difícil de escuchar considerando lo difícil que fue terminar algunos de estos capítulos. Creo que expresa vulnerabilidad y por eso creo que esta canción es muy poderosa", escribió Bieber a través de Twitter.

#Lonely is out now w @itsbennyblanco. To be honest the song is hard for me to listen to considering how tough it was to get through some of these chapters. I believe it is powerful to express vulnerability and that’s why I believe this song is so powerful https://t.co/bRrnvYuy9E pic.twitter.com/ZuyiOkbfah

