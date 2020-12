Las canciones clásicas se renuevan en Navidad

"Ropo pompón, ropo pompón”... prácticamente cualquiera puede reconocer ese sonido, pero pocos con el ritmo de Juanes y Jay de la Cueva.

En esta temporada, algunos músicos han optado por rescatar temas que pertenecen al imaginario colectivo, aunque esto no es algo nuevo: esta canción, que conocemos como “El niño del tambor”, se remonta a un origen checo y se ha versionado miles de veces desde que la pianista estadounidense Katherine Kennicott Davis lo adaptó al inglés en 1941, e incluso Frank Sinatra la interpretó.

EL UNIVERSAL hizo un recuento de los temas navideños nuevos que más gente está escuchando en estas fechas, algunos son covers y otros originales.

“Creo que los que se animan a crear una nueva canción tienen una competencia en cuanto a la tradición, porque la mayoría graba canciones que ya se conocen y aspiran a recibir algo que ya está más constituido, porque uno va al súper, en la calle, en donde sea, y se escuchan las mismas canciones. Es como una play list que ya se repite para siempre”, dice en entrevista Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional.

No importa si es rock, pop, balada, cualquier género será exitoso y bien recibido, porque dice Granados, son temas que se almacenan en la memoria, como un ritual que remite a la Navidad.

“Es un repertorio con el que uno crece. Música que solamente se escucha en diciembre y que, si la gente la pone en otra época del año, es extraño”.

El género ha variado, en los años 60 se hicieron cumbias en Navidad; en los 70, baladas: “Hasta llegaron hacer boleros de la Navidad que las interpretaban Los Panchos, también canciones rancheras por ejemplo está la ‘Amarga Navidad’ de José Alfredo Jiménez“, explica.





Los reyes de la Navidad

Si bien es cierto que hay una infinidad de cantantes que quieren formar parte de la historia de las canciones navideñas, quienes se han puesto la corona es Mariah Carey y Michael Bublé.

Michael Bublé con su disco “Christmas” que sacó durante el 2011, pasó por encima de todos los artistas que en algún momento hicieron un disco navideño, se colocó en top de todas las listas de popularidad y vendió más de 12 millones de copias alrededor del mundo y hasta el momento sigue siendo uno de los más escuchados.

Si alguien celebra en grande la Navidad es Mariah Carey, sus propias composiciones navideñas han traspasado las generaciones y como si fuesen villancicos tradicionales, ahora se encuentran en todas las listas de reproducción en estas fechas decembrinas.

“All I want for christmas is you”, es uno de los temas más exitoso de la cantante, que está incluido en su primer álbum navideño llamado “Merry Christmas” hecho en 1994 y de acuerdo a los estudios de Nielsen, durante el 2019 registró 229 millones de reproducciones digitales, mientras que las ventas digitales de la canción fueron de 100 mil.

Todos la aman y quieren cantar esa canción, para el 2017 se contabilizó que de regalías obtuvo 60 millones de dólares aproximadamente.

Los éxitos del pasado



Una Navidad a manera de Frank Sinatra

Frank Sinatra una de las voces más importantes del siglo XX y quien enalteció a los más importantes compositores populares de Estados Unidos, dentro del gran legado musical que dejó, se encuentran las interpretaciones de varios temas navideños, entre ellas su afamada canción “Jingle Bells”, la cual se encuentra en el disco “A jolly Christmas from Frank Sinatra” de 1957.



Una Navidad Psicodélica con Bob Dylan que llega al corazón

Sin duda uno de los genios de la música no podía faltar en la lista de los artistas que ha sacado un álbum navideño, así que en el 2009 lanzó su 34 álbum de estudio dedicado a las festividades decembrinas, llamado “Christmas in the Heart”, del que se desprendió su sencillo “Little Drummer Boy” conocido en español como “El niño del tambor”.

No sólo se convirtió en un éxito su versión, sino que el video que acompaño al popular villancico impactó por la cantidad de trabajo que hubo detrás para producirlo. Fue el artista y cineasta habitual del New York Times, Jeff Scher, quien se hizo cargo de realizar todas las imágenes y recreo películas clásicas mediante la técnica de rotoscopia.



La Navidad hecha boleros

Los mexicanos Alfredo Bojalil Gil mejor conocido como El Güero Gil, José de Jesús Navarro, conocido como Chucho Navarro” y el puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, al que llamaban Hernando Avilés, conformaron en 1944 El Trío Los Panchos, obteniendo la fama internacional con sus boleros románticos.

Ese romanticismo lo llevaron a la Navidad y en 1966 grabaron un disco llamado “Navidad means Christmas” junto a la cantante Eydie Gormé, quien es recordada por interpretar el icónico tema “Sabor a mí”.

En el disco fue uno de los más escuchados en su tiempo, y contenía temas tradicionales como “Blanca Navidad” y otros no tanto como “Gloria a Dios en las alturas” o “Alegre Navidad”.



Una unión Navideña

En 1986 los principales artistas mexicanos del momento, como Mijares, Tatiana, Daniela Romo y muchos más, se reunieron y grabaron varios de los tradicionales villancicos, con melodías modernas que hicieron que fuera uno de los discos más escuchados por las personas en cada Navidad.

En el disco llamado “Eterna Navidad”, también se encontraba Pandora que con su versión de “Los peces en el río” hicieron que la canción tomara un tono fresco y se escuchara como una canción nueva, lo mismo sucedió con la interpretación de Yuri con “Campana sobre campana”.

La Navidad es iluminada por un Sol

Luis Miguel también reversionó en el 2006 varios clásicos navideños estadounidenses, dándoles un toque fresco sin perder su estilo y los unió en su disco llamado “Navidades Luis Miguel”.

Fue un álbum fue un éxito rotundo, vendió más de 450 mil copias tan sólo en México, mientras que en Estados Unidos llegó a 200 mil, además se posicionó en el número 51 en el Billboard 200 Chart.

Su sencillo “Santa Claus llegó a la ciudad”, ahora es uno de los preferidos de muchas personas, establecimientos, centros comerciales, para ponerlo en Navidad.



La Navidad presente

En este 2020, estos son los temas nuevos más escuchados y que esperan superar las versiones pasadas y hacer historia.

*Total de visualizaciones hasta el 5 de diciembre 2020 en YouTube



"Oh Santa!"

6.6 millones de visualizaciones en YouTube

Mariah Carey

Disco: “Mariah Carey's Magical Christmas Special”



“Hallelujah”

2.6 millones de visualizaciones en YouTube

Carrie Underwood, y John Legend

Disco: “My Gift”





“Last Christmas”

1.4 millones de visualizaciones en YouTube

Meghan Trainor

Disco: “A Very Trainor Christmas”



“Blanca Navidad”

987 mil visualizaciones en YouTube

Alejandro Fernández e hijas Camila, Valentina y América

Disco: “Eterna Navidad Celebremos”





“Ven a cantar”

485 mil visualizaciones en YouTube

Mijares

Disco: “¡Feliz Navidad!”



“Can’t Stop Christmas”

435 mil visualizaciones

Robbie Williams

Disco “The Christmas Present”





“El Niño del Tambor”

331 mil visualizaciones en YouTube

Juanes y Jay de la Cueva

Disco: “Eterna Navidad Celebremos”



“Holly Jolly Christmas”

135 mil visualizaciones en YouTube

Dolly Parton,

Disco: “A Holly Dolly Christmas”



“Christmas All Over Again”

12 mil visualizaciones en YouTube

Goo Goo Dolls

Disco: “It’s Christmas All Over”





“Rodolfo el reno”

1856 mil visualizaciones en YouTube

Los Tigres del Norte,

Disco: “Eterna Navidad Celebremos”

rad