Lady Gaga y Ariana Grande lanzan su nueva y esperada canción "Rain On Me", la primera colaboración de las dos estrellas del pop.

"Rain On Me" es el segundo single del sexto álbum de Lady Gaga, "Chromatica", que se lanzará finalmente el 29 de mayo vía Interscope Records tras ser retrasado por el coronavirus.

La letra del tema anima a superar las adversidades de la vida y justo sobre eso han escrito las artistas en las redes sociales en las últimas horas, intercambiándose mensajes de amor mutuo públicamente.

"Una vez conocía a una mujer que había conocido el dolor de la misma manera que yo, que lloró tanto como yo, bebió tanto vino como yo, comió tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo", dice Ariana en Twitter.

one time ..... i met a woman who knew pain the same way i did... who cried as much as i did, drank as much wine as i did, ate as much pasta as i did and who’s heart was bigger than her whole body. she immediately felt like a sister to me.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2020