Lady Gaga, Paul McCartney y Elton John cantarán contra coronavirus

Lady Gaga dio a conocer el evento One World: Together At Home, el cual será un concierto que tendrá como propósito apoyar a los trabajadores de salud que se encuentran ayudando con la pandemia del Covid-19.

El show tendrá la colaboración de artistas como Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Chris Martin, Eddie Vedder de Pearl Jam, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong de Green Day, Andrea Bocelli, Lizzo, Alanis Morissette, J Balvin y Maluma, entre otros.

El concierto está programado para el 18 de abril y será presentado por los comediantes Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

La transmisión será a través de diversas cadenas de televisión y redes digitales como Youtube, Facebook e Instagram.

Este proyecto es una colaboración entre la intérprete de "Poker Face" y el grupo activista Global Citizen, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS mencionó que ellos quieren hacer un esfuerzo para combatir al coronavirus.

"Mientras la pandemia del Covid-19 continúa, reconocemos que las personas y los gobiernos quieren hacer todo lo posible para protegerse a sí mismos y a los demás. Nosotros también".



