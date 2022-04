Jennifer Lopez, un referente de la moda de famosas como Danna Paola y Anitta

Si hay alguien que se pueda considerar un ícono no sólo en la música sino también en la moda, esa es Jennifer Lopez, quien no sólo ha revolucionado este ámbito al atreverse a usar prendas que pocas usarían, también su visión ha convertido en tendencia ciertas prendas y accesorios que no han dejado de usarse por décadas, por ejemplo, ha causado furor el hecho de que use la ropa interior a la vista, pero ella ya lo había hecho años atrás.

En 2019, JLo fue invitada al video de Dj Khaled, "Jealous", en el que hace una aparición especial al principio y al final de esta historia. Los celos es el tema principal.

La llamada diva del Bronx aparece con unos pantalones cafés a la cadera, los cuales dejan ver gran parte de su tanga a juego, que acompañó con una tshirt blanca y varias joyas, pero lo más llamativo fue su trabajado abdomen, que hizo de este atuendo lo más sexy en su momento.

Lee también: En pleno concierto de Ricardo Arjona, fan se quita la ropa y se queda en lencería

En México está su contraparte, con la siempre sexy y divertida Paulina Rubio, quien en su video "Y yo sigo aquí" (2000) luce varias tendencias, desde las micro faldas hasta la ropa interior mostrándose sutilmente por debajo de los pantalones, en este caso fue unas bragas color rosa lo que la mexicana usó.

No, no fue Belinda la primera en lucir como una chola en un video músical ("Amor a primera vista", de Los Ángeles Azules), fue nuevamente Jennifer Lopez quien mostró su raíz latina y además de barrio, cuando apareció en MTV VMA del 2000 con un look totalmente en blanco, con top y pantalones a la cadera, luciendo como accesorio un paliacate banco con apliques en la cabeza, además de sus características arracadas.

En el video de su tema "Get Right" (2005) repitió esta imagen de manera doble, cuando interpretó varios papeles sobre la historias de varias chicas que se divierten durante una noche en un bar.



Jennifer Lopez no se pelea con esos pequeños defectos que toda mujer tiene, como esos cabellos en el nacimiento de la cabellera, llamados también baby hairs, al contrario si algo aprendió a la inolvidable Selena fue a lucirlos y en varios look ha sabido aprovecharlos como delicadas ondas en su rostro, como en el video "I'm real" (2001), tal y cómo lo ha hecho Danna Pola en el video que realizó con Mau y Ricky, "Cachito"en el que luce unos diseños de ondas más elaborados.

Qué decir de la tendencia de abrocharse un sólo botón, esta reina latina compartió el año pasado un look en amarillo con el que dejo ver parte de su abdomen, al cerrar un botón de su blusa, luciendo un peinado y maquillaje al natural perfecto.

Esta moda la han replicado Kim Kardashian, Dua Lipa, Kendall Jener y Rihanna, por mencionar algunas, y ¿adivinen quién lo ha replicado más recientemente en México?: Danna Paola, durante una salida con su novio Alex Hoyer.



La cantante brasileña Anitta se ha convertido en la bomba sexy del momento, no sólo porque su canción "Envolver" se ha convertido en la más escuchada en el mundo, también por el vestuario que ha usado para bailarla en sus presentaciones en vivo, que consiste en una chaparreras y tanga con un top a juego, pero, ¿qué creen? JLo también ya había usado algo similar en sus conciertos de 2019, para interpretar su sencillo "Dinero", claro, está dejando un poquito más a la imaginación con el vestuario.

Lee también: Ex de Britney Spears, y padre de sus hijos, reacciona al nuevo embarazo de la cantante

mafa