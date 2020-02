James Hetfield no sabe qué pasará con el futuro de Metallica

En su primera aparición y entrevista desde que entrara en rehabilitación el pasado septiembre, James Hetfield estuvo presente en el Museo Automovilístico Petersen de Los Ángeles para la inauguración de la exposición "Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection".

El tema del futuro de Metallica fue motivo de conversación durante una charla de 45 minutos para inaugurar la muestra, con Hetfield echando balones fuera sobre la posibilidad de un nuevo álbum de estudio.

"Es una gran pregunta. No lo sabemos. Ahora mismo, estoy sentado en el Petersen Museum y no sé lo que pasará después. Eso es lo bonito de esto. Nos sentamos e imaginamos lo que funciona mejor para nosotros. Cualquier cosa que venga, no lo sabemos. Y nos crecemos con el miedo a lo desconocido y estando asustados lo suficiente para sentirnos vivos", ha destacado el vocalista y guitarrista de Metallica.

El músico californiano de 56 años ha estado fuera del foco público desde que Metallica cancelara su gira australiana y anunciara que Hetfield tenía que reingresar en rehabilitación -donde ya estuvo en 2002- para batallar contra sus adicciones.

El regreso del grupo a los escenarios está previsto para el 28 de marzo en un concierto de su fundación benéfica en San Francisco. Después, seis fechas en Chile, Argentina y Brasil. Durante mayo y septiembre tienen otra decena de fechas en Estados Unidos. El último disco de Metallica es 'Hardwired... to self-destruct' (2016).

rad