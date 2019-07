Ganancias en Parchís no me dieron una vida de lujos: Yolanda Ventura

El dinero que los integrantes de Parchís obtuvieron durante su estancia en el grupo, no fue suficiente para vivir con lujos, que sus padres compraran una casa o un automóvil, aseguró la actriz española Yolanda Ventura.

“Sí me compraban juguetes de niña, pero muy sencillos, quizá una Barbie. No teníamos cosas caras porque tampoco ganamos mucho dinero para tener una vida de lujos, traer un carro o comprar una casa”, declaró la española.

Recordó que en aquel entonces sus papás tenían una casa cerca de la playa y compraron el terreno de al lado, pero fue a lo máximo que aspiraron.

“Mis compañeros y yo no conocimos los lujos en aquel tiempo. Lo que hoy tengo fue a base de mi trabajo como actriz, pues al terminar el grupo tuvimos que empezar de cero y está bien, es parte de la vida, de todos modos no nos vamos a llevar nada al morir”, reflexionó la actriz y cantante.

Yolanda Ventura, quien fungía como la Ficha Amarilla interpretando temas como "El país de la música" y "Corazón de plomo", comentó que los representantes de Parchís, tanto de México como de España, se acusaban unos a los otros de supuestos robos.

“De repente uno decía que era el de México y el de México decía que era el de la disquera en España, y en fin, nunca supimos nada. Daba angustia no saber quiénes eran los buenos y quiénes los malos. A raíz de eso, tuve que aprender a cuidarme y a confiar en mis instintos porque en este mundo dichas situaciones suceden mucho, hay muchos engaños”, señaló Yolanda Ventura.

Para la cantante fue difícil revivir un pasado que sucedió hace 40 años y trasladarlo a "Parchís, el documental" que se estrenó el pasado 10 de julio a través de una plataforma digital, pues le movió fibras muy sensibles.

“Pero fue bueno porque se cerró un ciclo y sacar las cosas que sucedieron siempre ayuda. El filme tiene un equilibrio maravilloso entre la veracidad y la emotividad, nunca cae en el morbo, pues a eso le teníamos miedo. Se cuidó mucho el recuerdo de Parchís y la imagen”, recuerda la cantante.

En ese sentido, aclaró que si bien sucedieron cosas buenas y malas alrededor de Parchís, nunca hubo consumo de drogas ni abusos sexuales como ha trascendido en algunos medios de comunicación.

“La prensa ha dicho cosas que no existen en el documental. Hablan de drogas y violaciones, pero que me expliquen en dónde está eso. No existe y no es real. Tengo 50 años, a mí eso ya no me afecta, pero tengo un hijo y no está padre”, dijo la española.

En algún momento del documental, Frank Díaz declaró que todos estaban enamorados de Yolanda y hasta le habían dado un beso. Incluso, decía que ella había sido su amor platónico, ante lo cual, la actriz respondió:

“Yo era una niña y me agradaba gustar como a cualquier niña, pero hasta ahí. Realmente no le he dado tanta importancia a lo físico ni me he aprovechado de eso. Mi carrera la hice como actriz. Si he tenido que salir con maquillaje o vestida de sirvienta, lo he hecho, nunca he tenido problema con eso”, afirmó la española.

Sobre la Giratour Pop y Rock que reunirá a varios integrantes de agrupaciones como Flans, Timbiriche, Los Chamos, Menudo y Fandango, entre otros, informó que a principios de septiembre se reunirán todos para montar las coreografías y voces.

“Es una locura, pero será maravilloso. Será una fiesta ochentera en la que todos cantaremos los temas de todos. Aún no sabemos qué mezclas se harán, pero quizá podemos salir con Diego y Álix o con Los Chamos, pues alguna vez compartimos escenario en Venezuela”, aseguró la otrora Ficha Amarilla.

David será el único elemento de Parchís que no participará en el proyecto debido a que tiene otros compromisos laborales entre Nueva York y Suecia.

“Lo que quiero es pasármela bien, estar tranquila y a gusto. Ojalá funcione y sea un éxito. Si encima podemos obtener un beneficio económico que ya nos toca, pues qué genial”, concluyó Yolanda.

