Frank Sinatra le ofreció a José José 100 mil dólares para que viajara a EU

Frank Sinatra estuvo a punto de contratar a José José para grabar en su compañía. El artista nacido en Los Ángeles, considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX, admiró el talento del mexicano desde el primer momento.

En junio de 1982, José José y su entonces esposa Anel compartieron con EL UNIVERSAL aquel importante momento que el cantante atesoraba como uno de los mejores de su vida.

Para José José, trabajar con RCA Victor fue una mala experiencia. Durante los siete años que grabó en esa compañía no fue promocionado como hubiera querido, incluso Guillermo Infante y compañía no le dieron permiso de grabar cuando Frank Sinatra lo mandó llamar.

Anel recordó que todo se originó por un pleito con José, por lo que decidió viajar a Los Ángeles, y una distracción causó que Frank Sinatra conociera al hombre llamado en México “El Príncipe de la Canción”.

“Todo por creer en mí en un momento de disgusto y por culpa de los ejecutivos de RCA en ese tiempo. José y yo nos enojamos, pensé no verlo más y por ello me fui a realizar una temporada en Los Ángeles. Fue un drama sentimental, terrible, pues no quería saber de él. Hasta parece que lo hice a propósito, pero de casualidad me llevé los discos que había grabado. Recuerdo que mi hermano Manuel, quien tenía una tienda de artículos para decoración, llegó acompañado del productor de discos Lou Addler al comercio. Cuando decidieron salir a una junta que tenían con Frank Sinatra, por equivocación se llevaron los discos a la reunión”, recuerda

Este diario reportó que en aquella reunión, los discos empezaron a ser escuchados y tomaron forma en el gusto de Frank Sinatra, quien pidió información de quién era aquella voz que le había llamado la atención.

Para José José, el que Sinatra hubiera mostrado interés por él, sin conocerlo y sólo escuchando su voz, significó muchísimo.

“Saber que le gustó mi forma de cantar a un artista de la talla de Frank Sinatra resultó para mí un honor. No me conocía, sólo por medio de los discos pudo dar esa opinión. Eso de que me invitara a grabar fue una de las experiencias más importantes en mi carrera”.

Anel continuó con la anécdota y detalló entonces que cuando ella intentó comunicarse con su esposo para informarle lo que había ocurrido, éste no le contestó el teléfono. Días después llegaron a México 50 mil dólares para que la voz de “La nave del olvido” viajara a Estados Unidos.

“El chiste fue que le hablé por medio de mi hermano, pues estábamos enojados como dije antes, pero José creyó que era yo quien lo quería ver y no hizo caso. Días después el señor Sinatra le mandó 50 mil dólares para que viajara a Estados Unidos”.

La negativa del sello discográfico RCA desconcertó a José José, quien relató que el ofrecimiento de Sinatra finalmente fue de 100 mil dólares; al final el permiso no lo tuvo y el sueño de conocer a Frank Sinatra se esfumó.

“Primero pensé que era un treta de Anel para que me viera, pero cuando vi en mis manos los 50 mil dólares, lo pensé en serio. En ese tiempo yo tenía un compromiso con RCA y me dije que no era fácil cambiar así porque así; pero a los pocos días me dijeron que no iban a ser 50 mil, sino 100 mil. Fue el acabose. Y lo platiqué con los ejecutivos de RCA y ellos no me dieron permiso. Quedé dolido pero no pude hacer nada”.



