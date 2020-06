Flamél quiere acortar nacionalidades con su música

Algunos comentarios o bromas también pueden tener contenido racista, comentó Sergio Hernández integrante de la banda Flamél, que por ser originaria de El Paso, Texas han recibido algunas críticas o señalamientos por personas estadounidenses y mexicanas.

“Lo que nos ha pasado es por vivir en la frontera, que si vamos a tocar a Ciudad Juárez, nos dicen: ‘son los ‘gabachos’, son los del Paso’ y cuando estamos en El Paso nos dicen: ‘son los de Juárez que vienen a tocar acá’, de ahí en fuera no hemos sufrido nada más”, comentó el músico a EL UNIVERSAL.

“Como nosotros somos mexicanos – estadounidenses, tenemos esa idea de ser de ambos y nos preguntamos el por qué no podemos ser de los dos lugares, yo nací aquí pero crecí con la cultura mexicana, pero también con la estadounidense y es muy bonito tener esa cultura mixta, pero si vamos a México somos los gringos creídos y en Estados Unidos somos los mexicanos que sólo vienen a hacer su desastre…”, ahondó.

El guitarrista también informó que las manifestaciones que se suscitaron a raíz de la muerte de George Floyd, en El Paso Texas, fueron tranquilas y sobre todo todas las personas siguieron las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios de Covid-19.

“Fue algo horrible, esto no debería de estar pasando, aunque aquí no vivimos mucha discriminación, como hay muchas culturas mezcladas, no se siente ese racismo, pero cuando viajas más al norte si se nota, simplemente desde que te paras por gasolina o comprar algo, si te ven diferente, aquí las protestas se vivieron muy responsablemente, las personas guardaban su distancia y usaban su cubrebocas, estaba muy pacífica, nadie le faltó respeto a la autoridad”, detalló.

La banda conformada por Ángel Ramírez en el bajo, Sergio Hernández en la guitarra y el vocalista Daniel Corpus, quiere ocupar un lugar en la escena musical con su propuesta de rock psicodélico con tintes de pop y sonidos alternativos.

“Es muy difícil porque todos están más con esta onda urbana, entras a los antros y se escucha puro reggaetón, es por eso que nosotros nos enfocamos un poco más al pop porque creemos que eso nos va a ayudar a llegar a oídos de más personas y tratar de incorporarlo por ahí, porque en realidad lo que queremos es que escuchen nuestra música”, comentó.

Además explicó que la cuarentena de alguna manera los ha beneficiado, porque las personas han descubierto su trabajo a través de las redes sociales.

“Con esto de la cuarentena, a nosotros nos ha ayudado muchísimo esto de las redes sociales, las plataformas digitales, porque teníamos planeado salir de gira por el sur de Estados Unidos, pero ya no se pudo, así que por medio de las redes tratamos de llegar a las personas y hasta el momento hemos tenido buena respuesta del público en Latinoamérica sobre todo en Argentina”, indicó.

La banda se encuentra promocionando su nuevo sencillo llamado “La flor mexicana”, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.



