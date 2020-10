Fallece Johnny Nash, el cantante de "I Can See Clearly Now"

El cantante estadounidense Johnny Nash, famoso por "I Can See Clearly Now", una música que dio la vuelta al mundo en 1972, falleció a los 80 años, publicaron medios estadounidenses.

Nacido en Texas, esta estrella de la música de los 70, falleció en su casa de Houston, indicó su hijo Johnny Jr a la cadena de televisión CBS en Los Ángeles.

Su canción "I Can See Clearly Now" batió records de ventas en Estados Unidos. Otra de sus melodías "Tears on My Pillow" (Lágrimas en mi almohada) fue número uno en el Reino Unido en 1975.

Johnny Nash fue el primer cantante no jamaicano que grabó reggae en Jamaica, según su página en internet.

"Fue un padre maravilloso, un hombre dedicado a su familia. Amaba a la gente y al mundo. Su comunidad le echará de menos. La familia era todo para él", dijo su hijo a la página en internet TMZ.

rad