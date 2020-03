Fallece Joe Diffie por complicaciones debido al coronavirus Covid-19

El cantante estadounidense Joe Diffie falleció el domingo a la edad de 61 años debido a complicaciones generadas por el coronavirus Covid-19.

Diffie había anunciado el viernes 27 de marzo que era portador de esta enfermedad.

"Estoy bajo el cuidado de médicos profesionales y recibiendo tratamiento después de haber dado positivo en la prueba del Coronavirus. Mi familia y yo queremos privacidad en estos momentos", había puesto Joe Diffie en sus redes sociales.

También lee: Por coronavirus, fallece Josh Wallwork, actor de "La Ley y el Orden"



Su esposa Tara Terpenting fue la encargada de dar la noticia en el Instagram del cantante junto a la descripción "Es con un corazón triste que tengo que publicar esto".

También lee: Coronavirus: Alan Merrill muere tras minimizar "gripe"



De acuerdo al publicista de Diffie, Scott Adkins, el cantante de música country murió en Nashville, Tennessee.

Joe Diffie tuvo su apogeo en los años 90 y varias de sus canciones alcanzaron el puesto número uno en las listas de ventas en Estados Unidos como "Bigger Than The Beatles", "Home" y "If The Devil Danced" (In Empty Pockets).

También lee: Muere el actor Mark Blum por complicaciones derivadas del coronavirus

El originario de Tulsa lanzó siete álbumes de estudio, donde destacan Honky Tonk Attitude de 1993 y Third Rock From The Sun de 1994.

al