Enjambre estrenará show en el Palacio de los Deportes

La banda mexicana de rock Enjambre volverá al Palacio de los Deportes para estrenar su nuevo material.

La presentación será el cierre de su gira "Imperfecto Extraño" con la que ya han dado 80 shows. En esta ocasión incluirán los temas del nuevo álbum que saldrá en mayo de 2020.

“Para este concierto ya va a estar lista la mitad del disco así que será la primera vez que lo toquemos en vivo, pero además vamos a tener muchos otros temas de nuestra discografía que nunca hemos tocado”, contó Julián Navejas, guitarrista.

La banda originaria de Zacatecas estrenará hoy “Siempre tú”, tercer sencillo del nuevo álbum, con el que Javier Mejía, guitarrista de la banda, debutará como compositor. Javier contó que llevaba tiempo creando esta melodía pero hasta ahora se animó a compartirla.

“Era un demo que tenía ahí desde hace dos o tres años y cuando se los compartí ya fue agarrando forma; Rafa me ayudo con los arreglos y la letra, así que su aportación tuvo mucho que ver”, detalló Mejía.

Para este tema, trabajaron por primera vez que con una batería electrónica e incluyeron muchos sintetizadores por lo que, según Julián Navejas, “en la canción se escucharán muchos elementos electrónicos”.

La agrupación está interesada en apoyar a nuevas propuestas musicales, por lo que lanzaron un concurso en sus redes sociales para elegir a una banda emergente como abridora de su concierto en el Palacio de los Deportes. Hoy decidirán al ganador luego de que los concursantes pasaron por tres filtros: apoyo a través de redes sociales, una selección del equipo de Enjambre y finalmente tocarán frente a Humberto, Julian, Rafael, Javier y Ángel.

“La mejores bandas no han salido de concursos entonces si no ganaron que no se desmotiven y sobre todo que no dejen de tocar porque no ganaron un concurso, al final de cuentas lo importante es expresarte en un escenario y si te va bien pues qué mejor”, señaló Humberto Navejas, vocalista.

El concierto se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre en el Palacio de los Deportes y será la segunda vez que los rockeros se presenten ahí ya que en 2015 grabaron en este lugar un CD en vivo de su álbum Proaño.

“Nos gusta el Palacio porque sentimos que es más rockero que otros recintos”, dijo Rafael Navejas, bajista.

