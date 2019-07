El cantautor Ricardo Montaner comentó que después de que Venezuela fuera uno de los principales exportadores de música en los ochentas, ahora tristemente en ese país latinoamericano ya no se produce música, porque la gente se tiene que preocupar por comer.

“Venezuela esta primero preocupado por comer, entonces es muy difícil encontrar a alguien que te haga música cuando tienes el estómago vacío, yo soy hijo de una generación de los años ochenta, que precisamente surge a lado de gente con muchísimo talento, carisma, de artistas que fueron muy importantes en mi generación”, dijo.

El cantante explicó que durante los años ochenta Venezuela se había convertido en el país Latinoamericano que más música exportaba, “luego la sucedió Colombia, como con Carlos Vives y Shakira, pero Venezuela empezó a cambiar por ahí en el 98’, ya en el 95’, 96’ se dejó de fabricar discos en Venezuela, era tal la piratería que la industria nacional empezó a decrecer”.

El problema de la industria musical se agravó con los cambios políticos del país, “ya en los noventas el proceso político que vivió el país, el proceso social, empezó a dar menos paso a la expresión musical popular y hoy literalmente es nula, salvo los artistas venezolanos que se fueron a trabajar a otros países, que están tratando de hacer cosas, hay muy buenos compositores que están radicado en Miami”.

El cantante Argentino, quien fuera inmigrante en Venezuela asegura por otro lado, que por salir del país se pierde la identidad y las raíces de la tierra que los vio nacer, “al irse ya, se pierde cierta identidad que te la da, la idiosincrasia y el hecho de donde estás, cuál es tu ambiente y con quien estas rodeado, entonces hoy en Venezuela, lamentándolo mucho, hoy no pueden hacer una canción cuando hay tanta hambre”.

Montaner se une a la oleada reguetonera

Con la misma esencia musical que siempre lo ha caracterizado, el cantante experimenta con su disco “Montaner”, su nueva faceta en el género urbano, teniendo como invitados especiales a varios representantes del reguetón, como Farruko, J. Balvin y Nicky Jam.

El cantautor convierte el género urbano en poesía, ya que al contrario de sus colegas que prefieren decir las cosas frías y directas en una canción, él lo dice con líneas poéticas.

"Sigo escribiendo tal y como lo he hecho siempre, con líneas poéticas que yo he utilizado desde siempre, no he variado para nada, en mis canciones de este álbum…no pego ni de directo ni de audaz, aunque yo si considero que mis letras en su momento fueron audaces…”, comentó.

Y como ejemplo puso la canción “Besame”, “si tú te ponías a leerla entre líneas te das cuenta que es una canción muy erótica, pero hay formas de decirlo, que suenen poéticas y que a la persona le suena agradable y que lejos de ahuyentarla la acepte”.

Al final el cantante considera que hay gustos para todas las canciones y el sólo está proponiendo su propio estilo, que habrá gente a la que le guste y no.

“Cada quien dice las cosas como quiere, yo propongo unas letras para que un enamorado, se la diga a su enamorada, pero hay enamorados que prefieren ir al grano y decírselo directo, quizás a ella le guste eso o no”.

