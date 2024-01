Ciudad de México.- El rapero mexicano originario de los Cabos San Lucas, Erick Raúl Alemán Ramírez , mejor conocido como Alemán , se presentará por primera vez este domingo en un concierto masivo en el Zócalo capitalino .

participará en el festival "Radical Mestizo" como un ícono del rap contemporáneo: "Estoy nervioso y a la vez emocionado, nunca me imaginé que iba a tener un show así de Alemán en el Zócalo”.

Con tan sólo 15 años de edad, " Alemán encontró su vocación en el rap, creciendo con el Hip-hop desde casa, escribiendo y rapeando sus canciones, hasta el lanzamiento de su primer álbum "Pase de abordar".

Posteriormente en el año 2018, Alemán lanzó su tercer álbum "Eclipse", dándose a conocer por su canción "Rucón", lanzándolo al top 50 de México en las listas de Spotify.

"Nunca imaginé rapear en el Zócalo"

En entrevista para el EL UNIVERSAL el rapero mexicano compartió cómo se siente al ser la primera vez que se presentará ante miles de espectadores y cuáles son los proyectos que tiene para este 2020.

- ¿Qué sientes de presentarte por primera vez en el Zócalo?

- "Me imaginaba que iba a viajar, que mi música podía cruzar fronteras, pero nunca me imaginé presentarme en el Zócalo capitalino y no es porque mi música no fuera buena, sino porque el panorama en México hace seis años cuando yo empecé con lo profesional no había apertura para este tipo de música. Sabía que iba hacer presentaciones ante 2 mil personas cuando mucho, pero nunca me imaginé presentarme para más de diez mil personas, eso cambió toda mi perspectiva”.

Sin pelos en la lengua

- ¿Qué te inspira a hacer tu música y tu estilo?

- "La mayoría de las veces es de lo que veo y escucho, yo no soy el rapero que vive lo que cuenta porque yo soy parte del México que todos vivimos, soy parte de esta tierra y del aire que respiramos y la mayoría de las letras de mis canciones son de las cosas que veo, como el narcotráfico, política, el amor, la fiesta, la playa, hablo de todo, sin pelos en la lengua, pongo las cosas como son, las pongo ahí en el aire.

Y agrega: "Mi música no es para educar a nadie, piensa por ti mismo, tú decides si decir sí o decir no, gracias a Dios yo tengo una familia con valores que me enseñaron a ser inteligente, pues mi arte lo represento sin miedo, puedo hablar de las desapariciones en Juárez, hasta de que estoy feliz por el nacimiento de mi sobrinito”.

- ¿Buscas transmitir algo con tu música o sólo la haces por gusto?

"Lo único que hasta la fecha he buscado es abordar un ritmo, yo creo que mi fuerte es Flow, son como las formas de abordar un estilo. Siempre he tirado rimas, nunca me he metido en la producción o en el manejo de una computadora, siempre dirijo desde mi oído y desde mis rimas, definitivamente la letra es importante, pero ahora siento una responsabilidad de hablar de temas más serios.

Y detalla: "Siento una responsabilidad como artista de que mi opinión ahora ya tiene peso, y ya no es como la opinión de un niño, ya tiene peso en mi país, ya hasta este punto mi opinión se volvió un tanto política ¿sabes?, pero está bien porque es lo que tiene que hacer un artista, ya que muchos no quieren hacerlo, pero para un rapero es algo que se debe hacer.

"Un rapero que no tiene pelos en la lengua te tiene que hablar de lo que pasa en México, y más si te vuelves una persona madura, pasan los años y creces y vas entendiendo las cosas, tu pensamiento ya no es el mismo de antes. Yo el año que viene cumplo treinta años, por lo que comienza otra década en mi vida, entonces ciertamente eso es el arte, el arte son sentimientos, mi sentir, ya no es el mismo que cuando escribí la canción de 'Levantón' o cuando escribí la canción del 'Rucón', ahora tengo otro sentir y ahora te vas volviendo más consciente con el pueblo y con la raza, me vuelvo más solidario y me pongo a los pies de todo México".

Y agrega: "¡Está chido! porque ahora quiero alzar la voz, ahora a mi me toca hacer eso por los morros, porque siempre lo he hecho, pero estoy aprendiendo y despertando al mismo tiempo, ahora cuido más lo que digo, hay cosas de las que sí me arrepiento y digo, ¿por qué dije eso?, pero es mi sentir, cuando lo dije estaba enojado y ahora ya no lo estoy, las cosas son así".

Cuando escuchaba a Eminem

- ¿En qué momento te diste cuenta del impacto que estabas generando como artista?

“Hace un mes me contrataron para cantar en el Zócalo, lo que hizo darme cuenta del impacto de mi música ¿sabes?, no me lo imaginaba, pero me di cuenta que con las opiniones que hago, la gente se involucra mucho conmigo, doy una opinión y veo cómo les afecta a muchos, a los morros, a las mujeres y hombres, o sea que ahí están y que digan que no les gusta lo que estoy diciendo, siento a la raza y a la vez digo ¡Arre! todo está ¡Chido! eso lo he visto con varios raperos que yo admiraba mucho".

Recuerda a Eminem : "yo lo conocí en su etapa de desamdre, él hablaba totalmente de destrucción, hablaba de su familia, de problemas con las drogas, hablaba de fiestas y pasó de hablar de eso a pensar con madurez, se interesó por temas políticos. Te das cuenta de que dejas de ser niño y te conviertes en una persona madura, crecer es inevitable, esto cambia tus conceptos y eso está bien".

- ¿Te has encontrado con algún obstáculo en tu carrera que incluso te haya motivado en renunciar?

"No, sin embargo algunas veces me afecta lo que dice la raza, yo nunca esperé esto, como que todo llegó sólito y pues yo vengo desde abajo, yo aprendí a ser feliz sin ningún peso, aprendí a ser feliz con mi familia, ¿sabes?, me conflictúa todo lo que conlleva la fama, pero es parte de ¿no?.

"Si yo quiero seguir subiendo a un escenario, que esa es mi adicción y que por eso yo escribo canciones, tengo que seguir haciendo buena música y aparte de hacer las canciones tengo que tomarme fotos y tengo que hacer cosas que no me gustan, pero es parte de y tengo que aprender a lidiar con eso porque yo no empecé haciendo esto por la fama o porque me pidieran fotos.

"Es raro el mundo de la farándula, yo sólo quería que la gente conociera mis composiciones, que me admire por mis letras y todo eso, pero al final es parte de lo que vas aprendiendo, empiezas vivir con ello y es bonito a la vez. Es tan bonito hacer una composición y cuando la tienes y la repasas y dices acabo de crear algo bien chingón, estar contigo mismo es tan bonito que a veces me dan ganas de dejar el celular y saber que lo único que importa es lo que yo hago”.

El "Huracán" que viene

- ¿Crees que vaya a cambiar "Huracán" a diferencia de "Eclipse"?

- “No, no un cambio drástico, pero sí se va a notar ahí en las letras, quiero que sea mi obra maestra, quiero hacer un Grammy, quiero hacer un disco de tal forma que se vea una evolución mental, física y espiritual”.

- ¿Tienes planeado liberar algo de tu nuevo álbum para este domingo?

- “Todavía no, yo quiero empezar el año soltando un adelanto de 'Huracán'; como siempre suelto el disco todo completo ahora quiero soltar un par de canciones, tres o cuatro, con video y luego soltar el disco”.

- ¿Te atreverías a incursionar en otro tipo de música como lo han hecho otros artistas? ¿salirte de tu género?

“Sí, la verdad me gustaría hacer un blues o un rock, eso sale jugando en el estudio, pones un ritmo diferente y te pones a cantar, pones unos guitarrones del norte, agarras la tonada te diviertes agarras el ritmo y ahí vas, empiezas jugar. En este nuevo disco tenemos dos canciones grabadas en Los Ángeles, ya hice Trap, Rap e hice Hip-hop de las formas que quise, yo siento que lo me que falta es hacer esto como si fuera un show unplugged ”.

se presentará este domingo 8 de diciembre en el Zócalo capitalino como parte del festival Radical Mestizo , acompañado de artistas como Gogol Bordello, Kumbia Queers y Residente.

