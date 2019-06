El 90's Pop Tour conquista con mensaje de igualdad y amor

El escenario se iluminó con luces blancas, la plataforma comenzó a ascender para que las chicas de la gira salieran al escenario. Karla, Melissa, Angie y Regina (JNS), Lidia y Mariana (OV7), Fede y Daniela (Kabah) como Maya, María y Cynthia (Caló y The Sacados, respectivamente) salieron al escenario con las banderas del orgullo gay, las cuales agitaron al ritmo de Entre azul y buenas noches como apoyo hacia una de las comunidades que las han apoyado toda su carrera.

La canción seguía y en pleno mes del Orgullo LGBT+ las chicas de la gira coreaban junto a sus fans el éxito de JNS para después besar las banderas y arrojarlas al público, el momento más eufórico del evento.

Pese a esto, el concierto comenzó 50 minutos tarde gracias a algunos imprevistos como la lluvia, pero eso no detuvo a los fans de la música noventera pop.

“Se ve algo vacío, estoy segura de que es por la lluvia. Venimos para recordar nuestro amor de juventud, el antro, las fiestas y los buenos momentos con amigos”, dijo Noemí, fan de OV7 y JNS desde sus inicios.

Eran casi las 10 de la noche y entre chiflidos las luces se apagaron para que el tema Antro comenzara a sonar. El escenario de 360° levantó la pantalla principal y todos los miembros de la gira saltaron hacia el escenario mientras coreaban la canción de Kabah. La noche apenas comenzaba y canciones como Enferma de Amor, Explota corazón y El cubo fueron de igual forma interpretadas por todos los cantantes.

Los vestuarios de algunos integrantes fueron algo de sorprender, pues los chicos de Kabah usaron faldas (relevante, pues en México el uso de falda en varones está en disputa) y The Sacados usaron conjuntos con estampados parecidos a los de Jeremy Scott, diseñador de la casa de modas italiana Moschino.

Quienes tuvieron su momento intimo fueron los OV7. Érika Zaba agradeció el apoyo hacia sus fans y se despidió del tour pues en febrero se sometió a un tratamiento de fertilidad in vitro.

“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con mis compañeros, con mis papás. Hoy me despido del tour pues cumplo 4 meses de embarazo. Me arriesgué, pero no quería dejar este proyecto de la nada. Así que prepárense por que les voy a cantar unas dos o tres canciones”, dijo la cantante quien después cantó las mañanitas como regalo para su compañero Ari Borovoy.

La noche seguía y los momentos sensuales no faltaron. Todos los chicos de Magneto y Mercurio subieron a una fan al escenario para regalarle un striptease al ritmo de Al pasar mientras se quitaban las playeras.

Otra de las canciones que prendió al público fue Formas de amor de Caló. Algunas parejas entre el público aprovecharon el momento para demostrar su cariño son besos, abrazos y lágrimas.

Ari Borovoy demostró su preocupación por la situación de la sociedad y mandó un mensaje de igualdad y respeto.

Después sostuvo entre sus manos la bandera de Venezuela.

“Hay que entrar a las redes sociales para darnos cuenta todo el odio que hay en el Mundo. Aquí todos somos gay, todos somos heterosexuales, hombres, mujeres, este momento es para todos nosotros” dijo.

Más de lo que te imaginas, "Chicas chic", "Candela" y "La puerta de la escuela" fueron otros de los éxitos noventeros que sonaron la noche del jueves.

Al final los grupos volvieron a salir juntos al escenario para despedirse con "La calle de las sirenas", "Vuelva vuela" y "Mírame a los ojos", canciones que lograron estar en lo más alto de las listas de popularidad de su época.

Esta fue la novena edición del concierto en la Arena Ciudad de México, después se presentarán en distintos puntos de la República Mexicana y regresarán el próximo 24 de agosto a la CDMX para una décima y última edición.

