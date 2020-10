The Drums celebra 10 años con concierto streaming

Para celebrar una década de música, la banda indie-pop estadounidense The Drums ofreció un concierto streaming la noche del 26 de octubre.

Liderada por Jonathan Pierce, la agrupación nacida en Brooklyn, grabó desde esta ciudad el concierto de una hora en el que interpretó completo su disco debut titulado "The Drums" así como su primer EP, grabado en 2009: "Summertime".

"Estoy feliz de tocar de nuevo y es realmente especial filmarlo", dijo horas antes Pierce a través de la cuenta oficial de la banda.

Vestido con jeans color negro y playera blanca, Pierce apareció en un escenario con cortina amarilla y acompañado de sus dos guitarristas y un baterista. Dos de ellos portaron cubrebocas durante toda la presentación.

“Conciertos que debieron ser en vivo”, dijo el usuario jPeralta durante la transmisión que comenzó en punto de las 20:00 horas con el tema "Best Friend".

El show virtual en México fue organizado por el movimiento digital Irrepetible, de Ocesa y para los usuarios que accedieron al evento en vivo hubo la opción de obtener mercancía oficial de la banda, en una edición exclusiva.

A las 20:45 cuando comenzaron a tocar el EP, dos coristas aparecieron en el escenario y a las 21:00 horas, justo al terminar la presentación, se hizo el lanzamiento oficial de la nueva canción inédita "Nadia", que será lanzada al público en general el 28 de octubre.

"Let's go surfing", "The future" y "Forever and ever amen" fueron algunas de las canciones más aclamadas y durante todo el espectáculo, el vocalista, Jonathan Pierce cargó en la mano una llave inglesa, que es parte del diseño en el nuevo proyecto de la banda.

