Disney recluta a rapera para EP por Black Lives Matter

Rapsody, una rapera nominada al Grammy, ha escrito “quizás 15 versos este año para reflejar los tiempos” — como dice — sobre la experiencia negra. Así que cuando Disney le pidió que escribiera una canción para un EP en honor a las vidas y justicia social de la comunidad negra, se preguntó: “¿De qué otra manera puedo hablar de lo que está pasando?”.

Comenzó a pensar desde la perspectiva de una madre que perdió a su hijo asesinado por la policía, o un padre a cuya hija la mataron sólo por ser negra.

Grabado en cuarentena durante la pandemia, Rapsody creó el conmovedor rap “Pray Momma Don’t Cry”. Dijo que se inspiró en los clásicos “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke y “Mercy Mercy Me (The Ecology)” de Marvin Gaye, que calificó como “música hermosa, pero a la vez muy seria y real”. Tras recibir el ritmo del veterano productor y frecuente colaborador 9th Wonder, Rapsody lo escribió pensando en “Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin”.

“¿Qué se siente cuando uno va a esos funerales? Todos esos autos y camiones negros, todo el mundo vestido de negro. La emoción. ¿Qué se siente, después de que has pasado por eso, volver a casa y que esa persona no esté en tu vida más? Ese es el tipo de energía o emoción que quería tocar”, dijo.

“Pray Momma Don’t Cry” es una de cuatro canciones incluidas en “I Can’t Breathe/Music for the Movement”, un esfuerzo entre Disney Music Group y The Undefeated (la plataforma de ESPN para explorar las intersecciones de raza, el deporte y la cultura) cuyo título incluye la frase que dijo Floyd antes de morir mientras un policía le presionaba la nuca contra el suelo con una rodilla, “No puedo respirar”, que se ha convertido en una consigna del movimiento Black Lives Matter.

Rapsody espera que el álbum pueda unir a la gente.

“A veces la música hace más que sentarse al otro lado de la mesa y tratar de martillarle algo en la cabeza a alguien que sencillamente no lo entiende porque no vive tu vida”, explicó. “La música es un lenguaje universal en ese sentido”.

La canción de Rapsody es la única original en el EP, que sale al mercado el viernes. El resto son versiones de canciones históricamente significativas: “Strange Fruit” de Billie Holiday, “People Get Ready” de The Impressions y “Mercy Mercy Me (The Ecology)” de Gaye.

El cantante de soul laureado con el Grammy Bilal le pone voz a “Pray Momma Don’t Cry”. También participan en el álbum Robert Glasper, Terrace Martin, Alex Isley, Jensen McRae y Keedron Bryant, el adolescente que llamó la atención en redes sociales cantando apasionadamente sobre ser un joven negro en el mundo de hoy en el tema “I Just Wanna Live”.

“La meta es explorar las asombrosas similitudes entre el pasado y el presente, hablarle directamente a la comunidad negra y llevar la conversación adelante y salir a votar”, dijo Jathan Wilson, director creativo y representante de A&R para el EP. “Estamos ante una de las elecciones presidenciales más relevantes de nuestras vidas. Queremos hablar de todo eso”.

Artistas visuales de raza negra como NUWARHOL, Al-Baseer, Blue the Great y Laurence “Sketch” Cheatham fueron invitados a crear arte para cada canción con el fin de resaltar sus mensajes profundos.

Wilson, gerente de asociación de marketing y sinergia de Disney Music Group, dijo que como un empleado negro está contento de ver a su compañía involucrada en el movimiento.

“Tras George Floyd pienso que muchas compañías, no sólo Disney, tuvieron que hacer una búsqueda espiritual en cuanto a cómo se dirigían a sus consumidores negros y a sus empleados negros. La compañía es una compañía que quiere estar del lado correcto de la historia y hacer lo correcto. Verla dar un paso adelante del modo en que lo hizo fue maravilloso para mí como un hombre negro, y también apoyar proyectos como este para ayudar a llevar la conversación adelante”, dijo. “Simplemente se convirtió en una experiencia especial”.

Rapsody también se expresó emocionada de que “Disney quiera hacerse cargo de algo como esto”.

“Realmente han estado detrás de lo que le hemos pedido a todos que hagan: usar su voz, usar su plataforma, usar sus dólares donde cuenta”, dijo. “Podemos educar, inspirar, sanar a la gente a través de la música”.

