Diego Verdaguer, a favor de defender los derechos de autor

“La música es de todos, tienen razón, pero hay un creador, alguien que se inspiró y debe ser reconocido como tal”, son las palabras que Diego Verdaguer emite para que se respete al autor y el esfuerzo que la Sociedad de Autores y Compositores de México realiza para que se respeten los derechos de los autores de las canciones.

“No es fácil la tarea, espero que en un futuro sea más sencillo, la música es intangible, la escuchamos todos los días, hay personas que creen que no deben pagar por ella, pero sino es así ¿De qué viven los autores? Es una constante lucha que pelea la SACM, es una institución muy querida para mí”.

Verdaguer considera que no siempre se reconoce el trabajo que hizo el autor y para algunas personas es muy sencillo tomar su trabajo y hacerlo propio, adueñarse de él y llevarse todos los créditos por la composición o por la letra, por eso dice que cada uno de ellos debe cuidar sus creaciones como si fueran sus tesoros.

“Nosotros tenemos nuestro barco navegando por las aguas, en él tenemos nuestros tesoros que son las canciones, pero vivimos en un mundo de piratas, y tratan de tomar lo que no es suyo, desgraciadamente esto es difícil de controlar”.

Diego Verdaguer será el rostro del billete de lotería en el sorteo del próximo 12 de febrero, este billete conmemorativo es por sus 50 años de carrera y aunque para él es un gran honor ser seleccionado, pero que sólo jugará esta ocasión porque no siente que sea alguien con suerte.



Foto: Ricardo Díaz/EL UNIVERSAL

“No me considero un hombre con suerte, la suerte es una migaja en el camino de la vida, creo que es necesario el esfuerzo para triunfar en lo que hagas, también la honestidad sobre todo contigo mismo y la dedicación, pero también les aseguro que ya gané mi premio mayor en la vida que fue nacer, el siguiente premio fue tener una familia, y el tercero es encontrar el camino de la música”.

Verdaguer dice que el secreto para seguir adelante rodeado de cosas que él considera terribles y que ocurren en México y en el mundo es tomar todo con alegría sin importar nada más.

“Siempre traté de ver la vida desde un sentido muy estético, mucha magia en casi todas las esquinas, me gusta ver lo bonito y lo bueno en las personas. Yo creo en la magia de la vida, esto me permite no tener envidias, ser seguro de mí mismo, estoy orgulloso de ser quien soy”.

El autor de “Quién De los Dos Será” estrenó el álbum “Bambino” y dice que no le interesa que no sea música que esté a la moda porque está contento con el resultado, sobre todo porque su público lo ha recibido bien.

“Este disco va un poco contra la corriente, es muy romántico y clásico, este tipo de canciones románticas tarda más en penetrar en el gusto del público, pero estoy agradecido con el público, creo que es un disco que llegó para quedarse”.

El intérprete de “Tonta” seguirá celebrando su carrera con un concierto en el Zócalo el día 25 de abril, un día antes de su cumpleaños y con el motivo de generar conciencia acerca de la importancia de los derechos de los niños y los derechos humanos.

rad