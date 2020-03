Depeche Mode volteó a vernos y nos aprobó: Freddie Morales

Depeche Mode es una banda británica de rock que sigue en el gusto de la gente (lo cual quedó claro cuando en 2018 más de 65 mil personas llenaron el Foro Sol) y dejó huella en sus seguidores. Uno de ellos es Freddie Morales, quien decidió iniciar un proyecto que es un homenaje a la banda.

Sin embargo, al ser una representación, de acuerdo con Freddie, ha recibido críticas que lo señalan como una copia de Dave Gahan, vocalista de la banda, pero a él no le afectan esos comentarios porque son más los positivos que los negativos, además que él le pone parte de su personalidad al show.

“He recibido algunas críticas, no son pesadas; a veces me dicen ‘ese se cree Dave Gahan’, pero yo respeto los comentarios, sólo que los invito a ver el show y vean que no lo tomo a la ligera. Es un trabajo duro, hecho con pasión y con dedicación, no es una copia porque en el escenario pongo un toque de mi personalidad, entonces ven un poco de él y un poco de mí, lo que le pongo yo a esta interpretación, por eso las críticas se toman por el mejor lado”.

Morales sostiene que su espectáculo "Devotional" está reconocido y avalado por los integrantes originales de la banda, por eso la única responsabilidad que tiene es no fallarles a los fans. Los comentarios negativos, asegura, no lo desaniman ni lo acomplejan.

“Para mí fue un sueño que la banda nos volteara a ver y nos diera su aprobación, es un logro porque se nota que estoy haciendo un gran trabajo que le encanta a ellos y a los fans. Cada show buscamos que sea lo mejor para que la gente viva una experiencia. Mi responsabilidad principal es cantar bien las canciones, estar en el gusto de la gente, eso es lo que más me importa”.

Para Morales lo más complicado de interpretar a Gahan fue acercarse al tono de su voz y mantener la energía que el músico británico demuestra y contagia en los escenarios.

“Lo más difícil de darle vida a mi personaje fue acercarme a su tono de voz, el baile y sus expresiones, me pongo a estudiar cada movimiento en el escenario para poder transformarme de la mejor forma”.

Morales dice que uno de sus objetivos es mostrar un espectáculo con luces y vestuario tal cual Depeche Mode lo hacía en los ochenta y en los noventa. “Busco que todo sea profesional, agrego juegos de luces, indumentaria y hoy utilizo la tecnología para representar un concierto de la banda como lo hacían en las décadas pasadas”.

"Devotional: The Depeche Mode Experience" se presentó el 28 de febrero en el Plaza Condesa y el 29 en el Teatro del Parque Interlomas.

