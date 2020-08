Comparten manuscrito de Gustavo Cerati en su cumpleaños 61

Un día como hoy, hace 61 años nacía Gustavo. Una vez más, queremos agradecer las muestras de cariño expresadas en tributos, homenajes, covers, citas de sus letras y saludos provenientes desde todas partes del mundo. Su obra ha hecho que Gus sea parte de todos. En estos tiempos difíciles, creemos un Puente de amor y protección cuidándonos entre todos. Familia Cerati Manuscrito de Gustavo de la letra del tema “Puente”, perteneciente al álbum “Bocanada” y realizado para el registro autoral de la obra.

