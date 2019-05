El músico AJ Dávila tuvo que salir de Puerto Rico para hacer una carrera musical en el rock, ya que afirmó que en su país el único género musical que recibe un gran apoyo, es el reggaetón.

“En Puerto Rico si tú haces reggaetón o haces salsa es súper conveniente estar en la Isla, pero el género que nosotros tocamos, lamentablemente tuvimos que salir del país, para que nosotros pudiéramos hacer nuestra carrera”, dijo el cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dávila aseguró que todo el apoyo musical se lo está llevando el reggaetón y es que Puerto Rico es el principal exportador de cantantes en este género, como Bad Bunny, De la Ghetto, Ozuna, Zion & Lennox, Wisin, Daddy Yankee y muchos más.

“En Puerto Rico todo es reguetón, esa cultura del rock no existe, no como en México, ahí si tienen una gran cantidad de grupos de rock y hay un gran apoyo del público para el rock, y en Puerto Rico todo ese apoyo se va para el reggaetón”.

“Hay gente que escucha el rock, pero jamás se puede comparar con el poder que tiene el reggaetón en la Isla, Puerto Rico básicamente inventó el reggaetón”, añadió.

Es por ello que considera un poco desafortunada la situación, porque considera que en su país hay muchas cosas en la música que son interesantes y muchas personas con gran talento que merecen una oportunidad.

“Las condiciones para hacer Rock & Roll en Puerto Rico no son muy favorables, pero hay una increíble escena musical, hay mucha música independiente de todos los géneros, es increíble lo que sigue pasando, porque los chavitos siguen sacando cosas maravillosas, está saliendo música nueva”, comentó.

Es por ello, que con el afán de seguir luchando por su sueño, decidieron dejar la Isla para continuar su camino en Estados Unidos, en donde han tenida una gran aceptación por parte del público de habla inglesa.

“Nosotros teníamos bien claro qué era lo que queríamos hacer, así que básicamente nuestra carrera la hicimos en Estados Unidos y ha sido muy especial para nosotros porque son pocas las bandas que cantas en español y casi todo nuestro público que nos va a ver allá son gringos”.

El músico forma parte de la banda Dávila 666, quienes son grandes admiradores de Iggy Pop y The Rolling Stones, quienes han influenciado en su estilo musical, así como el hip hop, “en nuestra música nosotros hablamos de lo que experimentamos en nuestro país”.

Dávila 666 será una de las bandas que se presentarán en el “Wild O’Fest”, junto a The Fuzztones, The Mummies, The Gories, Doctor Explosión, The King Khan & BBQ Show, entre otras, el próximo sábado 1 de junio en el Pabellón Cuervo.

