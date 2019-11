Air Supply ofrece nostalgia y romanticismo en el Auditorio Nacional

La nostalgia invadió el Auditorio Nacional con Air Supply quien ofreció una velada llena de romanticismo, con la interpretación de sus grandes éxitos musicales, en donde el dúo demostró que después de más de cuatro décadas sobre el escenario, siguen cantando como en sus inicios.

Miles de personas se dieron cita en el recinto con gran alegría y con mucha expectativa de escuchar las canciones que han marcado generaciones y han sido homenajeadas por otros cantantes.

Entre aplausos y gritos de emoción, Graham Russell y Russell Hitchcock salieron al escenario a las 8:40 de la noche con el tema “Sweet dreams”, seguido de “Even the nights are better” una canción muy esperada por muchos y “Just as I am”.

“Gracias damas y caballeros, bienvenidos al show, es un honor estar con todos ustedes está noche”, fueron las palabras que dijo el vocalista Russell Hitchcock para saludar a su audiencia que estaba impresionada por su voz, que después de 45 años no ha cambiado.

La producción escénica aunque era sencilla, rebosaba de elegancia, sólo estaban los músicos que acompañaban al dúo, no se necesitaba más para una noche perfecta, sólo escuchar una voz que le cantaba al amor, cubierta de luces tenues que acompañaban a las melodías.

Además del carisma y la entrega de los músicos a su audiencia, hizo que las miles de personas que se encontraban en el recinto cayeran a sus pies y quedaran embelesadas por su interpretación.

Continuando con temas como “Every woman in the world”, “Chances”, “Goodbye”, “I adore you”, se dio pasó a que el vocalista y su banda saliera del escenario, para así quedar solo Graham, quien aprovechó el micrófono para recitar un poema llamado “Am I”, el cual fue muy ovacionado por sus admiradores.

Y también no quiso desaprovechar la oportunidad para interpretar una canción llamada “Son of the father” al terminar su interpretación, invitó nuevamente regresar al escenario a su “gran amigo del alma”, como se refirió a Russell.

Para así tomar por sorpresa a su público y bajar del escenario, uno bajó del lado izquierdo y el otro lo hizo por el derecho y así comenzaron caminar entre la multitud de personas que querían tocarlos, tomarse una selfie, hablar con ellos, mientras interpretaban “The one that you love”.

Ya en su regreso al templete, el también guitarrista Graham, comentó, “Buenas noches Ciudad de México, yo soy el otro. Esta noche ustedes son de nosotros y nosotros somos de ustedes”, dijo en español, “Damas y caballeros es bueno estar de vuelta en el Auditorio es nuestra sexta vez aquí y esperamos tener una buena noche juntos”, añadió.

El preludio del final, se avecinaba con “Lost in love”, saliendo del escenario con “Making love out of nothing at all”, mientras que todos los asistentes estaban de pie, “agradecemos estar con ustedes esta noche, gracias, por venir a vernos”, fueron sus palabras de despedida.

Tras unos minutos, el dúo regresó al escenario para interpretar “Without you” un cover de la banda inglesa de rock Badfinger, mientras que pusieron a bailar a varios en el lugar con “Shake it” y dijeron adiós con “All out of love”, dejando así satisfechos a todos sus admiradores.

