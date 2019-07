Música, break dance y surf el fin de semana en Acapulco

[email protected] a.com.mx

Acapulco.— Como parte de la primera edición del Surf Music Fest la música de DJ como The Him, Marisol Grajales, Alok y Nervo se sumó a la cumbia y baile del acordeonista Celso Piña para llenar el Jardín Puerto Hacienda del hotel Princess Mundo Imperial.

La noche del sábado la lluvia amenazaba con arruinar el concierto, sin embargo, al final terminó por acompañar a los asistentes que bailaron hasta pasadas las 2:00 horas del domingo.

El dúo holandés The Him compartió su emoción al ser su primera vez en esta ciudad del estado de Guerrero y aunque reconocieron que no conocen la música del mexicano Celso Piña se dijeron felices por estar en el país.

“Hicimos un corte especial para el espectáculo, muchas mezclas, muchos bucles”, dijo Steven Berghuijs.

Los DJ explicaron que aunque todavía no hay nada en puerta les gustaría colaborar con algún artista mexicano, pues la música en español cada vez está más presente en todos los lugares.

Previo al festival de música se realizaron actividades del Surf open Acapulco, competencia deportiva que concluyó el domingo y en la que hubo espacio para la inclusión con la realización de talleres como “surfeando sonrisas”, que estuvo enfocada en las personas con capacidades diferentes.

Además, el equipo de voluntariado realizó la limpieza de la playa, su tarea fue recolectar basura y pet de la arena.

El encuentro, que se realizó del viernes al domingo, incluyó competencias de break dance como parte del ACA Breaking battles.