Mujeres proponen una nueva óptica en el cine

Durante su proceso creativo cinematográfico, Alejandra Márquez Abella y Jimena Montemayor desechan las primeras ideas que llegan a su cabeza, porque seguramente están condicionadas por la mirada masculina que ha permeado a la industria del séptimo arte por décadas.

Las directoras de Las niñas bien y Restos de viento señalan que ese ejercicio permite obtener una mirada lejos de cómo se ha manejado en la historia, contribuyendo a una diversidad en pantalla.

“Creo que la mirada femenina tiene que ver con una apertura de mirada y no específica. La mirada masculina, que es con la que aprendimos a ver a través del cine, tiene muchísimo sesgo: no reconoce la existencia, la vida, la experiencia de muchísimos seres, ya no voy a decir las mujeres o las minorías. La mirada no masculina es eso, es una apertura y aceptación de que otros seres existen”, considera Márquez Abella.

“En mi caso, una vez pensado esto, hago un esfuerzo por desechar las primeras ideas que me vienen a la cabeza, porque sé que están respondiendo a la mirada masculina siempre porque la educación visual, narrativa, tiene que ver con eso y un canon de Hollywood establecido en los 40”, agrega quien compitió en el reciente festival internacional de cine de Berlín.

Jimena Montemayor, quien recientemente dirigió algunos episodios de la serie Señorita 89, destaca la importancia de tener diálogo con las actrices.

“De pronto pensaba: en esta escena tú (la actriz) estás desnuda, y también de pronto pensaba: caray, y por qué tendría que estarlo. ¿Por qué estaba poniendo eso cuando todas estamos incómodas con eso y no funciona? Tenía que ver con una imagen (masculina) de que así tiene que ser el romance, pero no.

“Hubo una parte en la que me confronté a mí misma con mis pésimas decisiones. Era estar replicando cosas que no tenían que ver con mi experiencia personal femenina y era ir parando estas cosas. Ahora ya lo hago consciente, pero en mi primera película sí hubo un par de momentos así”, recuerda.

Las creativas, y la escritora Alma Delia Murillo, participaron en el conversatorio Directoras en el Cine Mexicano, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y moderado por su presidenta, la actriz Leticia Huijara.

En 2019, Alejandra Márquez Abella fue elegida por Variety como unas de las 10 directoras a seguir y dirigió algunos episodios de la última temporada de Narcos: México; mientras que Montemayor escribió la serie Todo va a estar bien y se encuentra en edición de Mujeres del alba, su nueva cinta.

Márquez Abella subraya que en las narrativas se debe entender que no solamente existe el llamado viaje del héroe (desde la óptica masculina), sino también el de la heroína.

“Igual sucede entre la cocina y el baño, no tiene que atravesar cuatro lagunas, voltear cinco carros y matar a cinco dragones, puede ser sólo sacar al hijo de la regadera, ponerlo a dormir y ya. Eso lo podemos ver en La camarista (de Lila Avilés). Me choca poner a las mujeres a hacer cosas sólo porque sí”, subraya.

Para conformar equipos de rodaje, señalan, sí pueden optar por mujeres para ser cabezas de ciertos puestos, pero siempre se busca la mejor opción.

El conversatorio forma parte de las actividades de Voces y temas del cine mexicano, iniciativa que arrancó el mes pasado, y concluirá en octubre, consiste en programas de películas nacionales en 14 sedes diseminadas en la República mexicana.

Entre los 30 largometrajes seleccionados están Las niñas bien, Restos de viento, Los años azules y Tamara y la catarina, y el documental El sembrador.

