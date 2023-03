Jorge Ortiz de Pinedo lamentó el fallecimiento de su amigo Luis Hernández, "Queli", quien le dio vida a Próculo Adame, uno de los personajes de "Cero en conducta", serie de comedia creada en 1999.

A través de Twitter, Ortiz de Pinedo, el creador de la serie, que tuvo cinco temporadas y que se transmitió en Televisa, lamentó la partida de su amigo, quien encarnó al gangoso enmascarado".

"Murió mi compañero y admirado amigo; Luis Hernández, "Queli"; quien interpretó y creó al divertido personaje del 'gangoso enmascarado' de "Cero en conducta" (La escuelita de Jorge) Descasa en paz, querido amigo", se lee en su mensaje.

El personaje de Luis Queli no mostraba su rostro porque lucía una máscara de El Santo, y cuando hablaba no se entendía lo que decía.

En 2020 falleció Luis Miguel Hernández, el comediante que dio vida a "Agapito", tenía 48 años y era hijo de Luis Hernández, "Queli".

El programa estaba ambientada en un salón de escuela formado por alumnos mal portados que cuentan chistes y no respetan a la Maestra Canuta Lombardo Paredes, interpretada por interpretada por Martha Ofelia Galindo, y al Director Rigoberto Patiño Pantoja, apodado "Birolo" e interpretado por David Villalpando.

Fans de "Cero en conducta" expresan su pésame

La publicación de Jorge Ortiz de Pinedo está generando muchas reacciones en Instagram, donde cibernautas lamentaron la muerte del actor que le dio vida a Próculo Adame.

"Él siempre me hacia reír con sus frases que casi no se le entendían, lo recordare con cariño QEPD". "Qué pena, de los mejores de Cero en Conducta". "Que en paz descanse, a mí me encantaba su personaje porque cuando hablaba bien a todos admiraba", se lee entre los comentarios.





