Muere Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje y voz de Gohan en Dragon Ball

La madrugada de este domingo se reportó la muerte de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje y voz de Gohan en la serie animada Dragon Ball, a los 55 años de edad.

A través de redes sociales, varios colegas de Alfonso Mendoza dieron a conocer la noticia, lamentando profundamente el hecho.

Puedes leer: Guía básica de "Dragon Ball" para entender 34 años de existencia

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...!", escribió Mario Castañeda, voz de Gokú en la misma serie.



Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

En tanto, Eduardo Garza, voz de Krillin en el anime de Akira Toriyama, también manifestó su pésame en su cuenta de Twitter.

"Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP.", sentenció.

Te puede interesar: Gokú festejará 35 años con gritos

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del actor, sin embargo versiones extraofiales apuntan a que éste murió en una balacera, en compañía de su esposa y otro hombre.

Luis Alfonso Mendoza también prestó su voz para personajes como Sheldon Cooper de La Teoría del Big Bang, Bugs Bunny, Daniel LaRusso en Karate Kid, el Pato Lucas y Dexter del Laboratorio de Dexter, entre muchos otros.