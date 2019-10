Muere Ginger Baker, baterista de Cream

Londres.— El influyente baterista Peter Ginger Baker, cofundador, entre otras, de la banda Cream junto a Eric Clapton, falleció a los 80 años de edad, informó ayer su hija Nettie.

El legendario artista, reconocido tanto por su talento innovador como por su difícil carácter, también militó en los grupos de Blind Faith, Hawkwind y colaboró con el músico nigeriano Fela Kuti durante su larga y controvertida carrera.

Peter Ginger, apodado así por su llamativa cabellera pelirroja, comenzó a darse a conocer en la escena musical de Londres de los años 60 en clubes de la capital británica, tocando con grupos de jazz como Terry Lightfoot y Acker Bilk.

No obstante, su peculiar estilo con la batería, demasiado agresivo en ocasiones para la sutilidad del jazz convencional, le llevó a experimentar con el blues y el rock, géneros que le unieron con el bajista Jack Bruce y Eric Clapton. Los tres formaron Cream en 1966.El trío llegó a vender más de 35 millones de copias y se les concedió el primer disco de platino de la historia por el doble álbum Wheels of fire. Cream se separó en 1968, entre otros motivos, por la mala relación que mantenían Peter y Jack.

En el libro Hellraiser: The autobiography of the world’s greatest drummer, Baker habla sin tapujos de su adicción al alcohol y las drogas.

Baker ingresó en 1993 en el Salón de la Fama del Rock & Roll como miembro Cream.