Montserrat Oliver fue celosa con Yolanda Andrade por los besos que daba en las telenovelas

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son amigas inseparables, pero antes de forjar la amistad que hoy las une tuvieron una relación amorosa de 10 años, y aunque Oliver recuerda que Andrade es el “mejor caballero” con el que ha tratado, fue una novia celosa, pues no le gustaba ver que su pareja se besara con sus compañeros de reparto en las telenovelas, motivos por el que Yolanda dejó el mundo de la actuación y se decantó por la conducción.

Aunque no es una sorpresa que Montserrat y Yolanda fueron pareja por muchos años, los detalles de cómo se conocieron y la temática de la relación apneas comienzan a darse a conocer.



En una entrevista con el Burro Van Rankin, Monserrat Olivier confesó que pese a que en su época universitaria era muy guapa, fue una joven insegura por lo que casi no tuvo novios. Además de sus inseguridades, la conductora recordó que su madre y padre le recomendaban no besar a un hombre, hasta el día de su matrimonio, consejo que tomó muy seriamente.

El primer beso que dio fue a Henrick, el hombre con que se casó, a los 18 años. Oliver contó que se encontraba en la casa de su abuelita en la Ciudad de México, su novio ya se había ido, luego de una visita, pero la llamó por teléfono y le expresó que había olvidado darle algo, por lo que la conductora bajo y entre reja y reja, pues no tenía el candado para abrirle, se besaron. “Fue un beso de novela, de reja en reja, ni siquiera bien. Fue de piquito”, recordó.

Montserrat y Henrick fueron novios por cuatro años y su matrimonio duró cinco más. Oliver describió esa época como dura, ya que tuvo que dejar México para establecerse en Miami y truncar su carrera en el modelaje, pero con el tiempo la conductora se percató que aunque entablaba una buena relación con su marido no era un verdadero matrimonio, por lo que decidió volver a su país e iniciar los trámites de divorcio.

Y aunque tuvo varios pretendientes como Miguel Alemán Magnani, Bertín Osborne y Mick Jagger, no fue sino hasta que conoció a Yolanda Andrade que sintió lo que era el verdadero amor. Oliver y Andrade se conocieron cuando su matrimonio estaba fracturado, y al percatarse que Yolanda se comportaba con ella como nunca nadie lo había hecho se anamoró. “Me trató mejor que cualquier hombre con el que había salido”.

“Me enamoré de Yolanda y decía yo, ¿Cómo es posible que me esté enamorando de una pinch* vieja si no me gustan las mujeres?”, y Oliver comenzó a cuestionarse mucho y avergonzarse también, hasta que comprendió que una persona se enamora de un alma y no de un sexo. Y aunque entablaron una relación muy bonita, Montserrat reconoció que no dejaron de gustarle los hombres, por lo que siguió experimentado con algunos de ellos, cosa que lastimó a Yolanda.

Pero al principio de su relación, Montserrat quiso asegurarse que Yolanda no se besara con otra persona, por lo que le pidió que dejará las telenovelas, reveló Andrade en un reciente capítulo del programa “Montse & Joe” y aunque Oliver no reconoció haberlo hecho, bromeó al respecto: “Por mi culpa, todo es mi culpa, está bien”.

Posteriormente, Montserrat decidió terminar la relación, pues Yolanda bebía demasiado y también sentía que le falta vivir, pues vivió una juventud muy reprimida y aunque la ruptura le dolió mucho, ambas decidieron que su amistad era más importante, por lo que siguieron trabajando juntas en “Hijas de la madre tierra”, durante toda la década de los 2000 y todavía hoy siguen trabajando juntas.



