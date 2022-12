Mona, la mujer que relacionan con Santa Fe Klan, aclara lo que hay entre ella y el rapero

La separacíón de Santa Fe Klan y Maya Nazor ha generado versiones de los posibles motivos del repentino truene, cuando todo parecía estar bien entre la pareja que hace seis meses le dio la bienvenida a su hijo Luka.

La influencer Maya fue quien reveló en un video en vivo que ya no estaba con Santa Fe, mientras que él estrenó el tema musical "Separaos"; ante las críticas que han tachado a Maya de "interesada" y que ella habría sido la culpable del truene, entre lágrimas, aseguró que nunca le faltó al rapero y que siempre habría respeto y coordialidad por el hijo que tienen en común.

En redes, los cibernautas han tomado partido o por Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, o por Maya Nazor; otros han relacionado al rapero con una youtuber e influencer conocida como Mona, quien es novia de otro influencer llamado Gero; la pareja es famosa en redes por mostrar su día a día de manera auténtica y divertida.

Lee también: Santa Fe Klan presume así el tatuaje que tiene de Maya Nazor



Santa Fe y Mona.

Mona fue vista con Santa Fe en una fiesta hace dos semanas en Guanajuato, cuando se empezaba a hablar del rompimiento entre el rapero y Maya; en redes circulan videos de la transmisión en vivo que ella misma hizo junto al cantante de 23 años, en los materiales se observa a Mona platicando, bailando con Santa Fe y un curioso momento en el que él la obliga a comer y le mete a la boca un taco.

¿Quién es Mona y qué tiene que ver con Santa Fe Klan?

Luego de que sonara con fuerza que Mona era la tercera en discordia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor, la joven, quien suma más de siete millones de seguidores en Facebook y casi un millón y medio de suscriptores en su canal de YouTube llamado New fashion Beauty Mona, aclaró lo que en realidad hay entre ella y el rapero.

A través de varios videos, Mona se ha mostrado sorprendida e indignada por los señalamientos que la culpan a ella del truene de Ángel y Maya, ella asegura que cuando lo conoció, él y Maya ya estaban separados.

"A mí me cayó muy bien Ángel pero hasta ahí chicas, ya estaba haciendo especulaciones, no hagan eso", expreso en un video en vivo en el que también aparece su pareja Geros, quien también asistió a dicha fiesta para tratar de pactar una colaboración musical con Quezada.



Mona y Geros. Facebook New fashion beauty MONA.

Mona reveló que cuando llegó a la fiesta le preguntó a Ángel por Maya porque quería conocerla, sin embargo él le dijo que no la había llevado supuestamente por el ambiente, ya que fue un evento "de barrio", contó la youtuber.

"Cuando llegué le pregunté por su esposa porque la quería conocer, no se me hizo, ni modo, pero no chicas".

Mona, quien comparte su día a día en redes, y logra alcanzar miles de reacciones en dichos videos de Facebook, enfatizó que jamás "le bajaría" el novio a nadie, además de que ella tiene pareja.

"Además, cuando eres de barrio debes de respetar el hombre o la mujer de tu amigo", señaló la joven que suele cambiar constantemente de imagen.

rad