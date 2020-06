Molotov conquista lo virtual en Festival Conecta

Con un traje metálico y desde la cocina de su casa, María Daniela y su Sonido Lasser agradeció a la organización del Festival Conecta por mantenerla cerca de su público.

La cantante inauguró el segundo fin de semana del concierto organizado por Ocesa, en el que predominó el rock y pop electrónico.

Su show virtual comenzó con "Puerta dimensional", su más reciente sencillo y posteriormente "Que triste", "Miedo", "Pobre estúpida" y "Bailando" completaron el setlist en el que los fans agradecieron la calidad del audio.

Teo, del trío mexicano "Liquits", muy conocido de los años 2000 al 2015, fue el encargado de amenizar las presentaciones entre cada artista, donde también participaron los cinco integrantes de Kinky, quienes desde sus habitaciones encendieron las luces neón y tocaron temas emblemáticos como "Hasta quemarnos"; lo que más agradeció su público en este caso, fue la energía que a distancia transmitieron.

La parte bohemia de la noche la aportaron agrupaciones como, La Gusana Ciega con "San Miguel","Pasiflorine", "Tornasol" y "Vuelves a ser", así como el chileno Gepe con su pop indie.

"Lo que pasa cuando tocamos en vivo es que sentimos la vibración de los instrumentos de nuestros compañeros y sentimos su energía, y de alguna maner hacemos que uno lata como un sólo corazón y cuando los tenemos en vivo a todos ustedes ese corazón late súper fuerte, entonces el día de hoy queremos tratar de lograr que este corazón virtual lata igual", dijo Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega.

Finalmente, pasadas las 21:00 horas, los encargados de terminar la emisión fueron Micky, Tito, Randy y Paco, de Molotov.

La banda mexicana fue la más esperada de la transmisión, alcanzando en su punto más alto la conexión simultánea de ocho mil 600 espectadores, que también es el número más alto de vistas durante todo el festival, la cifra incluso triplicó a la de la primera transmisión, que alcanzó dos mil 500 espectadores.

"Amateur" fue el tema con el que iniciaron su presentación y, para complacer a su público, en el repertorio incluyeron también "Frijolero", "Here We Kum", "Dance And Dense Denso", "Oleré Y Oleré Y Oleré El UHU" y "Puto". Además, durante su presentación, en la que cada integrante se encontraba tocando desde su casa, anunciaron la venta de mercancía oficial de la banda, vía web.

