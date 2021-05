Mitzy hilvana su propia historia

Desde hace días era un rumor, ahora es una confirmación. Mitzy “el diseñador de las estrellas”, como se le conoce en México por estar tras los vestidos de luminarias como María Félix, Verónica Castro, Daniela Romo, Sasha Montenegro, Juan Gabriel y Thalía, cumple medio siglo de trayectoria y podrá celebrarla con un libro y una serie de tv o película sobre su vida. Así lo compartió el fin de semana la leyenda de la moda, quien hizo época con su estilo sobre todo en los años 70, 80 y 90, cuando el canal 2 de Televisa era sitio de reunión para cantantes y actores.

“Son 50 años. Yo voy a contar lo que yo viví. Nada más. Nadie me lo contó, yo estuve ahí, al lado de las estrellas. No puedo inventar nada porque sería algo horrible, algo que no es. Los abogados de quienes harán el libro y las producciones se harán responsables de que no haya demandas”, anunció en rueda de prensa.

Aún sin título, el libro biográfico que reúne las anécdotas tras vastidor de Mitzy, cuyo nombre es Jorge García Cárdenas, tendrá como autores a Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera, los mimos de la biografía del cantante Luis Miguel, "Oro de Rey". Para la bioserie o producción fílmica, el productor-director y actor nominado al Oscar, Edward James Olmos, quiere levantar el proyecto en pantalla.

“Mi primer vestido fue para Francis —cantante travesti e imitador de estrellas—; pero fue con Verónica Castro, el estilista Alfredo Palacios y yo, quienes hicimos equipo a mediados de los años 70, empezamos de cero y luego Vero llegó a 'Los ricos también lloran' y su show de Noche a noche, por las que desfilaron cientos de talentos y pasé cada jornada en el camerino trabajando”, reveló Mitzy.

Aún sin fechas de estreno, Mitzy espera que será en 2022 cuando el libro de su biografía salga a la venta y no muy lejos el anuncio de los detalles de su adaptación a medios audiovisuales.