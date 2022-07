Mito, lucha y muerte de Eva Perón inspiran serie

En Latinoamérica hay personajes que por su personalidad e historia se convirtireron en íconos políticos o sociales, pero pocos han sido femeninos.

Sobresale Eva Perón, aquella actriz que, tras ser la esposa de Juan Domingo Perón, presidente argentino entre 1946 y 1952, se volvió líder social y consiguió gran fuerza y presencia en la política de su país, que entonces pasaba por un momento social complicado.

7

EPISODIOS

tendrá la serie basada en la primera dama de Argentina.

Para Rodrigo García, director de Santa Evita, la serie basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez — que sigue la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón—, la importancia de este personaje radica en que no sólo fue un ícono para la lucha social, sino también para las mujeres que en aquellos años no pensaban siquiera que pudieran ser parte de la vida política de su país.

Leer también: María Félix renace en streaming

“Ella era una líder nata y su presencia marcó una época, abrió el camino para las mujeres en su país y en Latinoamérica, y hoy ha servido para que otras mujeres sigan esa lucha por la igualdad o la equidad”, dijo el hijo del Nobel de literatura, Gabriel García Márquez.

“En el libro hay cosas que son reales y otras basadas en rumores o mitos, e independientemente de cuál es cuál, todo era coherente, no se sabe qué fue qué pero se ha mantenido durante más de 70 años”.

En este serial, conformado por siete episodios, se tratarán diversas etapas en la vida de Perón, desde su niñez y adolescencia, hasta su matrimonio, su ascenso en la vida pública y política de Argentina, así como su muerte, que es en donde prestará más atención.



La muerte desencadena la historia de la serie.

Eva se había convertido en una potente figura como esposa del general Perón, y su cadáver errante, sin sepultura, influyó en la política de su país.

“Creció en una familia en donde era hija ilegítima, con un padre que no la reconocía; gran parte de su vida se la pasó siendo ‘hija de’, ‘esposa de’, ‘amante de’, y a pesar de eso surgió como una líder política femenina, insólita, que nunca antes había tenido Argentina, eso es impresionante y queríamos verla a ella en su infancia, su juventud, en su matrimonio”, señaló.

Para Rodrigo, el ascenso de Eva en la vida social y en la pública de su país se debió a que era una mujer adelantada a su época, pero también llena de contradicciones, lo cual, consideró, no necesariamente es malo, ya que eso logra que se humanice su leyenda.

33

AÑOS

tenía la esposa del general Perón cuando murió.

Leer también: Descubren posible causa de muerte de actor de “The Walking Dead”

“Ella era una mujer con un montón de contradicciones, peleó por el voto femenino pero le daba las gracias a su marido, era la esposa y había una aceptación de lo patriarcal, mucho de su arrastre se basó en el populismo”, expresó.

A Rodrigo García le encantaría que cada vez el poder político de las mujeres creciera a un nivel de equidad, pero también espera que las bases sobre las que surjan estas mujeres sean más modernas.

“Estaría bien que hubiera mujeres que lograran el poder e influencia de Eva Perón, aún no sabemos si existe alguien con ese arrastre, pero esperaría que estas líderes femeninas que lleguen lo consigan a través de mecanismos más modernos, no a través del populismo, que es anticuado, que sea algo más democrático”, dijo.



Rodrigo García dirige y produce.

La serie, que llegará a la plataforma Star+ el 26 de julio, es protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro y cuenta con la producción ejecutiva de la mexicana Salma Hayek y de José Tamez (a través de su productora Ventanarosa) y la dirección de Rodrigo García, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y del cineasta, actor y director argentino Alejandro Maci.

“Nunca es fácil adaptar, pero Salma Hayek siempre se preocupa por retratar historias de mujeres que inspiran y con vidas fuertes e interesantes”, contó Rodrigo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

(Eva Perón) era una líder nata y su presencia marcó una época, abrió el camino para las mujeres en su país y en Latinoamérica”

RODRIGO GARCÍA

Director de la serie