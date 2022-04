Mis papás me criaron y cuidaron mi dinero: Daniela Luján

Daniela Luján tiene actualmente 34 años pero se volvió actriz desde que tenía cinco, cuando comenzó a hacer apariciones en formatos como “Plaza Sésamo” a inicios de los años 90. De allí se ligó a telenovelas infantiles de las que fue protagonista y hasta hoy se mantiene activa en teatro y televisión.

Ella es sólo una de las muchas y muchos actores que iniciaron sus carreras desde muy temprana edad, y también es de las actrices que dicen haber disfrutado mucho el medio desde pequeñas, a diferencia de Allison Lozz, exactriz y protagonista infantil de telenovelas como “Alegrijes y rebujos” que hizo un video explicando el infierno que vivió siendo una niña en ese medio: sueldos muy bajos, poco descanso, exceso de trabajo, gritos y maltrato dentro de las producciones, así como la necesidad de mantener a toda su familia.

Daniela Luján dice que jamás tuvo una mala experiencia durante su infancia, pero lo más importante: nunca se sintió explotada por sus padres, de hecho, guardaron su dinero.

“Fíjate que mi experiencia fue muy distinta, empezando porque mis papás no querían que yo fuera actriz, tenían cierto recelo del medio y tenían muchas precauciones, obviamente desde un miedo porque nadie de mi familia se dedica a la actuación, eran muy precavidos en ese aspecto, me cuidaron mucho porque nunca les gustó el famoseo y, a pesar de que no sabían nada del medio, creo que no negociaron nada mal” platicó recientemente.

En 1996, Luján debutó como protagonista en “Luz Clarita”, telenovela producida por MaPat López de Zatarain y remake de “Chispita”. Allí compartió crédito con Ximena Sariñana, quien hacía de una pequeña villana.

En el marco de esta telenovela también hizo su primer disco, “La luz más clarita”. En 1998 hizo la película “Angelito mío”, se fue a Puerto Rico a hacer una miniserie llamada “Después del adiós” y en 1998 protagonizó “El diario de Daniela”, junto a Martín Ricca.

Algo que le da mucho orgullo es justo la capacidad de sus padres para negociar sus contratos, pero también la visión de cuidar su dinero, su pago por ser actriz. “Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron. Hice mancuerna con mi papá y le dije ¿me alcanza para una casa?, así que me fui de gira, hice complicidad con él y cuando regresamos ya teníamos la casa, fue una sorpresa para mi mamá”.

Después de “El Diario de Daniela” hizo a las gemelas Silvana y Mariana en la telenovela “Cómplices al rescate”, luego de que Belinda dejara la producción.

Desde entonces no ha dejado de trabajar, es parte de la exitosa serie de comedia “Una familia de diez” y en julio se estrenará un spin off de esta serie protagonizado por ella y por Ricardo Margaleff, titulado “¿Tú crees?”.

Respecto a estas experiencias como actriz, su camino recorrido y planes futuros, Daniela Luján comparte cuáles han sido las lecciones que le ha dejado esta carrera.

“Creo que la lección es serle fiel y leal a tus sueños, tener un sueño es un gran compromiso y responsabilidad, luego pasan cosas y te puedes perder en el camino, puedes abandonarlo, tienes que saber cuál es el fondo de tu realización, de lo que puedes compartir, sobre todo si te vas a dedicar a un mundo creativo”.

¿Qué fue lo que dijo Allison Lozz?

A través de un video, Allison dijo que su faceta como actriz, siendo muy joven, había sido terrible, por eso se había apartado del medio.

“Sufrí muchos gritos, malos tratos. La gente era muy cruel. La novela que disfruté menos fue “En nombre del amor” y la que disfruté más fue “Al diablo con los guapos”, la producción era muy noble, los actores me veían como una hermanita, intentaban estar al pendiente de mí, esa fue la única producción que se preocupó por mi bienestar, paraban la producción para que fuera con mi psicóloga”, contó.

Por todo esto, pidió a sus seguidores que ya no le pidan fotos por su pasado como actriz y que la ayudaran a dejar todo eso en el pasado.