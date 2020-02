Minerva Valenzuela indaga en las mujeres ausentes

La actriz Minerva Valenzuela aplaude el movimiento Un día sin mujeres, pero pide que también se recuerde a aquellas que siempre harán falta en la sociedad: las mujeres en las cárceles.

“Ellas son las grandes ausentes. En todo lo que hacemos no estamos todas, faltan las presas y no nos las podemos saltar o hacer como que no existen. Hay que preguntarnos, ¿qué pasa cuando no estamos todas?”

Es por eso que Minerva invita a realizar esta reflexión a través de su show de cabaret Los caballeros las prefieren presas, que estará del 6 de marzo al 24 de abril en El 77, Centro Cultural Autogestivo.

“Es un título que nos recuerda a la película que hizo Marylin Monroe Los caballeros las prefieren rubias, pero en este caso nos hemos dado cuenta que nos prefieren calladas, presas o muertas, por eso había que contar las historias (en prisión)”.

La protagonista de este montaje es Marilynares, mexicana nacida en Ciudad Juárez, lleva cinco años en el penal de Santa Martha Lamitas y es invitada a participar en un reality show. Pero a los medios de comunicación no les interesa la justicia sino el rating. Aun así, Marilynare está convencida de que son las personas y no los medios quienes pueden voltear a ver a las mujeres presas.

Minerva explica que desde hace 20 años se dedica a impartir talleres a mujeres sobre feminismo, por lo que ha conocido a chicas que en algún momento han estado presas o siguen privadas de su libertad.

“Pensamos que son muy diferentes a nosotras. La mayoría de las que están en prisión llegaron por esa cosa rara que nos han dicho que es amar, que es aguantar todo y sacrificarse; eso finalmente nos está matando o llevando a la cárcel”.