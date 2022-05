Millie Bobby Brown no teme crecer ni decir adiós

Millie Bobby Brown es la personificación del poder. No sólo lo es su personaje de Once en Stranger things, que tiene la habilidad de ver lo que otros no, también lo es para los millones de fans que la han seguido estos años como actriz, empresaria, modelo, productora y filántropa adolescente.

La actriz de apenas 18 años nació en Marbella, España, pero se mudó con sus padres y sus tres hermanos a Orlando, Florida cuando tenía siete. Ahí comenzó a tomar clases de actuación, baile y canto hasta que un reclutador la descubrió y acercó a la industria del cine de Hollywood.

Debutó en la serie de televisión Once upon a time in wonderland en 2013, pero ganó fama cuando se convirtió en la pequeña Once, en la serie Stranger things, que ha protagonizado a la par de su crecimiento. Comenzó a los 12 años y hoy, a seis años de esa fecha, es una de las adolescentes más versátiles.

La serie ubicada en los 80 estrena este viernes su temporada cuatro.

“No sé si necesariamente soy consciente de ello (su capacidad de cambio), pero pienso que hemos crecido en el proceso, siempre buscando que sea de manera positiva, todo ha sido realmente rápido y está bien”, reconoce Millie en entrevista.

Hace dos años, Millie se convirtió en productora cuando decidió ir más allá de su rol como actriz protagonizando a Enola Holmes, la intrépida hermana del detective Sherlock Holmes. Hoy, con dos producciones más en su lista, el patrimonio de la joven se estima en 10 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

Como Once, Millie ayuda a salvar a Hawkins de una catástrofe provocada por una dimensión desconocida; en la vida real ha ayudado a jóvenes que padecen cáncer, es miembro de organizaciones por la alfabetización y es la Embajadora de buena voluntad más joven para Unicef.

“Cuando estábamos grabando la primera temporada no teníamos idea de que esto [la fama] iba a ser una locura. Hoy no sabemos cómo obtuvo tanto éxito pero estamos muy agradecidos. La presión se ha acumulado en cada temporada, pero ha sido saludable porque nos mantiene con ganas de hacerlo mejor cada vez”, señala.

Impulso joven

En la más reciente presentación de esta serie, la joven fue señalada por aparentar más edad, pero la actriz siempre ha defendido su autenticidad: es dueña de una línea de maquillaje dirigida a jóvenes de la generación Z, a la que ella pertenece.

“He convertido en mi regla número uno que, a medida que crezco, Florence [su marca] lo haga”, dijo en una entrevista a la revista Allure. “Sólo voy a hacer productos que me gusten, y si a mi generación y a otras generaciones les gusta, es genial”.

La cuarta temporada de Stranger things se estrena este viernes en Netflix y es, según los escritores (los hermanos Duffer), “el comienzo del final”, será la primera entrega del desenlace de la historia que comenzó en 2016; la quinta temporada llegará el 1 de julio.

Los amigos enfrentan el drama de crecer y el terror.

Millie asegura que el principal valor durante estos ocho episodios será ver a todo el elenco juvenil enfrentándose a problemas de preparatoria y a nuevos eventos extraños que están sucediendo en Hawkins, que provocan la muerte de una joven.

“En esta temporada Once creció, su flequillo creció, su relación con su novio Mike creció, de eso se trata esta temporada, de cómo se convierten en quienes son en un entorno diferente”.

Así, los seis chicos tendrán que resolver el misterio del lado oscuro, así como adaptarse a un entorno lleno de problemas familiares y personales.

“Se trata de ver el lado sensible de cada personaje para que un fan sienta que lo más extraño puede pasar”, dice Noah Schnapp (Will Byers).

8 EPISODIOS tendrá la parte final de Stranger things, que se divide en las temporadas 4 y 5.