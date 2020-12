Con 56 años de trayectoria en el ámbito artístico, cultural y de investigación, Miguel Sabido no teme a la modernidad y aplaude la llegada del mundo digital al teatro a través de los streaming, asegura que es algo que lo tiene emocionado y que quiere aprovechar.



“A los 83 años me están enseñando a hacer streaming; estoy aprendiendo. Soy un alumno muy disciplinado, pero sí es obligatorio porque la pandemia nos hizo ver que la realidad había avanzado mucho más que nosotros, el internet, el streaming, los zooms, etcétera, ya son parte de nuestra realidad, y yo quiero aprender porque es maravilloso”, dijo Miguel Sabido.



Una de las cosas que siempre quiso hacer Miguel Sabido, era llevar sus pastorelas por todo el país, pero por el tamaño de producción de sus montajes y logística, muchas veces esto no fue posible, por eso ahora dice sentirse encantado con esta nueva modalidad, porque no sólo podrán ver sus montajes en todo México sino también en diversas partes del mundo, como pasará este 25 de diciembre con "La pastorela de Sor Juanita y su abuelo", a través de Cinépolis Klic.



“El año pasado este montaje se presentó en el Teatro San Rafael y es precisamente la grabación de esa función, pero se hizo algo que se llama antes del show y lo realizamos en uno de los teatros de Alejadro Gou, entonces ya no sólo es una obra grabada en el teatro, sino una experiencia de comunicación completamente nueva, porque se están metiendo efectos digitales y se incluyó una explicación de lo que va a ver el público”.

También lee: Obras de teatro amenizan la Nochebuena y la llegada de Santa



Foto: Cortesía



En esta puesta en escena Sor Juana Inés de la Cruz es apenas una niña cuando viaja hacia Belén en compañía de su abuelo y un grupo de pastores, pero Luzbel intenta detenerla con tentaciones que provocarán momentos muy divertidos, que harán reír al espectador a carcajadas.



Para el creador de la llamada televisión educativa, esta será una gran oportunidad para que la familia se reúna y viva una de las tradiciones más bonitas en México, sobre todo en estos momentos en que la sociedad está en crisis en muchos aspectos.



“Estamos muy confrontado unos con otros, pueden ver el Twitter. Yo me sorprendo muy desagradablemente de ver cómo se insultan y se descalifican, cómo los mexicanos nos estamos llenando de odio unos contra los otros; entonces me siento muy orgulloso de poder contribuir un poco a que volvamos a unirnos en torno a algo que no tiene ni izquierda, ni derecha, son cinco siglos de tradición mexicana y es lo que nos une como mexicanos, eso es lo que hay que defender a como dé lugar”.

También lee: Las veces que Santa Claus ha aterrizado su trineo en Hollywood



Sabido explica que tiene cinco pastorelas en su repertorio, "La pastorela de Sor Juanita y su abuelo", El ermitaño, la charra, la tehuana y la azteca", pero le preocupaba qué iba a pasar con ellas, porque a sus 83 años siente que está ya en la última etapa de su vida y debía buscar la forma de continuar su legado.



“Ahora ya sé lo que va a pasar con mis pastorelas, van a quedar grabadas y van a poder pasar cada año y así seguir con la tradición, por lo que estoy enormemente satisfecho, agradecido con el equipo técnico que tanto me enseña y con Alejandro Gou, que fue quien me propuso hacer el streaming”.



Foto: Cortesía



El plan que tiene Sabido es grabar una por año y poder tener la modalidad presencial y por streaming, para que las vean y disfruten en todos lados.



“El universo es infinito, la cantidad de posibilidades que abre el streaming es notable, claro ahorita estamos todos aprendiendo y pasando espectáculos grabados, pero ya dentro de dos o tres mes yo por lo menos comenzaré a hacer pastorelas para streaming, usando todos los recursos de la computadora, que son infinitos. El saber que sí va a continuar la tradición a través de esta nueva forma de comunicación, me hace sentir muy orgulloso”.

fjb