Getty Images



75 años de edad, ocho hijos, 30 álbumes de estudio con The Rolling Stones... esos son algunos de los números en la vida de Mick Jagger.



"Prefiero estar muerto que cantar 'Satisfaction' cuando tenga 45 años".

Eso dijo Sir Michael Philip Jagger, más conocido como Mick Jagger, cuando tenía 31 años a la revista People. Sus deseos no se cumplieron.

El vocalista de The Rolling Stones nació el 26 de julio de 1943, por lo que este jueves cumple 79 años.

Oriundo de Dartford, una pequeña ciudad a 28 kilómetros del centro de Londres, ha sido cantante, compositor y actor. Fue nombrado caballero del Imperio británico en 2002 por su carrera musical. Para la ceremonia no vistió de frac, como es la costumbre, sino de chaqueta de cuero, tenis Adidas y corbata.

Considerado uno de los vocalistas más influyentes de la historia del rock, Mick Jagger ha grabado con The Rolling Stones 30 álbumes de estudio y cuatro como solista.







Getty Images



Mick Jagger recibió su título nobiliario de caballero en el Palacio de Buckingham, de manos del Príncipe Carlos. El cantante estuvo acompañado por su papá, Joe, y sus hijas Karis (junto a él) y Elizabeth, el 12 de diciembre 2002.



La banda dio su primer concierto, el 12 de julio de 1962. Hoy, se estima que han ofrecido más de 2.000 recitales.

Con 56 años de existencia, The Rolling Stones es la banda de rock que más tiempo lleva tocando, con tres de sus cinco integrantes originales. Esto ha sido motivo de bromas desde 1980, cuando John Lennon los felicitó por llevar juntos 112 años.

BBC Mundo te cuenta algunos detalles que quizá no conocías de la vida y carrera profesional de Mick Jagger en su 75 cumpleaños.







Getty Images



En 1963, The Rolling Stones solo tenía un año de vida y ya eran tan populares que recibían cartas de fanáticos. En la fotografía, Keith Richards y Mick Jagger de 19 años.



"Brenda" y "Su majestad". Así le llamaban a Mick Jagger dentro de la banda según se cuenta en Life, la explosiva autobiografía de Keith Richards, guitarrista de la banda y amigo de Jagger desde los 5 años de edad.

En el mismo libro, Richards hacía diversos comentarios que hicieron que Mick Jagger dijera que la biografía era "un poco maliciosa aquí y allá". Por ejemplo, aseguraba que Jagger era un poco "insoportable" e, incluso, se burló de sus partes íntimas.

Se ha dicho mucho sobre la mala relación entre Jagger y Richards. Uno de los últimos episodios entre ambos tuvo lugar cuando el guitarrista lo criticó por tener un hijo a los 73 años de edad: "Es hora de hacerse la cirugía, no puedes ser un padre a esa edad. Pobres niños".

Sin embargo, Richards se disculpó en persona y lo hizo público en Twitter.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.

— Keith Richards (@officialKeef) February 28, 2018