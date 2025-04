Gran revuelo causó a nivel nacional la campaña “ Sélvame del Tren ”, que diversas celebridades apoyaron prestando su imagen en un asunto que, externaron en el video, les preocupa a todos.

Lo cierto es que algunos no midieron el impacto que tendría y hasta el presidente Andres Manuel López Obrador les respondió; quizá por ello no supieron qué hacer y cuando se contactó a personalidades como Michelle Renaud o a Luis Ernesto Franco, los actores decidieron callar, argumentando que ellos sólo actúan y no desean hablar de política.

Michelle Renaud y Luis Ernesto callan sobre Sélvame del tren

Luis Ernesto Franco. Foto:AP/ Richard Shotwel

Michelle Renaud. Foto: Ivan Stephens/ El Universal

La infidelidad es un tema siempre latente en cualquier relación. En el caso del actor y comediante Mauricio Barrientos, " El Diablito ", él optó por divorciarse antes de tomar ese camino. El histrión en “Tod@s caen” y “¡Qué despadre!” cuenta que decidió hablar con su ahora exesposa para terminar por lo sano y que la relación perdurara por el hijo de ambos. Ahora asegura se llevan si no como amigos, si por lo menos con cercanía y sin problemas.

Comediante Mauricio Barrientos, "El diablito".Foto: Ariel Ojeda/El Universal, archivo

¿Cuánto puede costar un pedazo de cartón, cuyo mérito es tener una antigüedad de 40 años y tener el sello de Lili Ledy, la marca de juguetes de aquella época y haber sido la portadora de una figura de Star Wars ? El objeto se valúa en 2 mil 500 pesos. ¿Mucho o poco? Con esa cifra se podría pagar un R2D2 de 30 centímetros electrónico, luz, sonido y movimiento; un tren eléctrico escala HO, la más común y sin uso de baterías o la mitad del costo de una tv smart de 32 pulgadas smart.

Fotograma de la serie "The Mandalorian". Foto: EFE/ Disney, archivo