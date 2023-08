Michelle Reanud recibe fuertes críticas en redes por promover el amor propio con fotos sin ropa

Michelle Renaud se ha convertido en una de las celebridades que más aboga por el amor propio, la aceptación y dejar atrás los estándares de belleza que el mundo de la moda y la industria del cine y la televisión ha impuesto a las mujeres durante años. Esos mismos estándares que exigen la perfección física a las mujeres y de los que, durante algún tiempo, ella también fue víctima.

En sus redes sociales, Renaud suele compartir mensajes de superación, incluso, ella misma ha decidido no hacer uso de los filtros de las redes sociales y mostrarse lo más natural posible; sin embargo, esa misma naturalidad la ha convertido en el blanco de fuertes críticas y ataques en las redes sociales.

Y es que la actriz de telenovelas como "La sombra del pasado" o "La herencia" compartió un poderoso mensaje sobre la importancia de amar nuestros cuerpos tal cuales son, con defectos y virtudes, sin embargo, para apoyar sus palabras decidió subir una fotografía en la que aparece sin una sola prenda de ropa, algo que muchos consideraron completamente innecesario.

Renaud hizo énfasis en como la sociedad presiona a las mujeres y la sorilla a hacer uso de cientos de trucos o de operaciones con tal de conseguir verse bellas: "La libertad nace de la aceptación total de uno mismo. Me gustaría que se unieran conmigo a decir basta. Basta de que nos hagan sentir que tenemos que cambiar algo de nuestro cuerpo para estar bien, de satanizar la celulitis, de mentirnos que nuestras inseguridades se van a quitar en un quirófano, de que necesitamos filtros, Photoshop y un montón de maquillaje para vernos hermosas", escribió Renaud.









Y aunque muchos aplaudieron sus palabras criticaron el hecho de que posara totalmente desnuda para promover este amor propio: "Pero no era necesario desnudarse, ¿o sí?", "No entiendo que clase de mensaje puede dar una persona desnudándose, pero bueno", "Para una campaña así no necesitas mostrar tu cuerpo, en fin de la hipotenusa", "Basta de buscar excusas para promover fotos así", "Hay otras formas de hacerlo. Hay que ser más inteligentes que solo desnudarse", "Hay distintas formas de luchar, de alzar la voz. Esto solo significa que necesita que la vean", son sólo algunos de los comentarios que ha recibido.

Algunos de los usuarios, incluso,la han tachado de vulgar y doble moral, ya que aseguran que su trabajo muestra completamente todo lo contrario a lo que predica, incluso es una constante lucha con otras mujeres sobre quien tiene mejor físico. Sin embargo, también hay quienes han salido a su defensa y lamentan que sean otras mujeres las que estén atacándola.

"No te critico ni me indigna tu cuerpo, respeto tu opinión y te felicito por tener tanta valentía", "Pasen de largo si no les gusta este post; escribir mensajes con su veneno enferma el alma", "Ojalá todos y sobre todo, todas pudiéramos ver la sabiduría de tu mensaje y la sutileza y profesionalismo de la foto", "Ella siempre se ha mostrado tal cual es, sus fotos no tienen retoques y eso se valora porque no se contradice en ningún momento", agregó.

Hasta el momento Michelle no ha respondido a ninguno de estos mensajes, y su publicación ya rebasa los 160 likes.

