Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, debuta en "Vaselina" y está lista para convertirse en actriz

Esta noche el musical "Vaselina" cierra su primera etapa de funciones, pero antes de que esto suceda, el productor de la puesta, Alejandro Gou, quiso que Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, hiciera su debut dentro de la historia interpretando el papel de Sandy niña

A pesar de su corta edad, apenas siete añitos, la pequeña se desenvolvió como toda una profesional, pero antes de salir al escenario regaló unas palabras a los medios en los que confesó que no dudó ni un minuto en aceptar la invitación de participar: "Esto es increíble, siento muy padre. Yo quería estar aquí desde que vi la obra. Alejandro Gou me invitó y dije que sí", dijo.

La pequeña tuvo tan sólo dos semanas para preparar su personaje y aprenderse todas sus líneas, incluida la canción que debía interpretar junto a María León, y aunque tener tan poco tiempo para cualquier actor es todo un reto, la niña no lo sufrió, ya que está convencida de que quier convertirse en actriz.

Desde muy temprano, Michaela llegó al Centro Cultural Teatro I, acompañada de su mamá Cristina Riva Palacio, para prepararse con anticipación, dar un último repaso a sus líneas y recibir un abrazo de su famoso y polémico padre, quien no pudo acompañarla en su función, pero le deseó todo el éxito del mundo y aconsejarla.

"Mi papá salió rápido de su obra ("Lagunilla mi barrio") para desearme suerte. Me dio un abrazo fuerte y un beso, me dijo que le sonriera a la gente y me divirtiera".

Sobre la carrera que Michaela pueda desarrollar en el medio artístico, su orgullosa madre Cristina explicó que le ve un gran futuro, pues la niña es muy dedicada y tiene una pasión innata, además de que cuenta con todo el apoyo de su padre: "(Daniel) Le da muchos tips, le dice cómo pararse. Gracias a que ha estado acompañando a su papá en el teatro, esto es para ella una cosa natural; no tiene el más mínimo nervio", explicó.

Pero como toda mamá, para Cristina es importante que Michaela siga siendo una niña y se divierta haciendo lo que hace, por eso en cuanto vea que ya no lo está gozando será señal para ella de llevarla por otro camino, porque lo que quiere es que su hija sea feliz.

Además de Michaela también han subido como Sandy pequeña, Valeria hija de la cantante María José, y Angélica Masiel, primogénita de Angélica Vale y nieta de Angélica María, además de Emilia, hija del productor Alejandro Gou y que es la titular del personaje.

