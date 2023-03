México se convierte en el país más importante para Smashing Pumpkins

Rapado, tranquilo, sencillo y alegre, apareció Billy Corgan, vocalista y guitarrista de la banda The Smashing Pumpkins, en la conferencia de prensa que ofreció previo a su concierto el próximo 4 de marzo en el Foro Sol, como parte del nuevo festival “The world is a vampire”.



Para la banda esta no será la primera vez que convivan con sus fans mexicanos, incluso, reconocen que siempre están cerca de ellos pues en su natal Chicago hay cientos de ellos, lo que sí tienen claro es que es muy diferente pisar tierras aztecas, pues el fueror que causan entre el público es mucho mayor.

“La cultura mexicana en Chicago es muy fuerte, pero no la comprendes hasta que vienes aquí. Cuando tuvimos la oportunidad de venir por primera vez la tomamos porque nos apoyan, la energía alrededor toca nuestros sueños”, dijo Corgan.

Pero esto no es lo único que hace que la agrupación le tenga un especial cariño a nuestro país; y es que revelaron que México, en especial la capital, es el país que más consume su música (vía streaming) a nivel mundial.

“Los números que refleja la Ciudad de México la tienen como la número uno para Smashing Pumpkins, y es un honor”, apuntó el vocalista.

Sin embargo, es algo que la banda no suele compartir a través de canales de comunicación como las redes sociales, ya que no son afines a utilizarlas, aunque las siguen viendo como algo necesario.

La unión de dos públicos

Asimismo, el vocalista aseguró, junto el luchador Vampiro Canadiense, que el enfoque de este nuevo concepto, además de buscar reunir a la escena del rock indie, pretende la unión de dos grupos, el del rock junto a la lucha libre.

“Este sábado es nuestra oportunidad de demostrar que la AAA es la cuna de la lucha libre, y si es necesario morir en el ring este sábado lo haré, porque es momento de que la gente voltee a ver nuestra lucha libre, y que mejor oportunidad que esta”, compartió el Vampiro Canadiense.

Y es que la AAA se enfrentará a los talentos de la empresa NWA, de la cual Billy Corgan es propietario, y con esto busca también comenzar a competir con otras grandes empresas que acaparan actualmente el mercado como la WWE, atrayendo al público del rock en un festival como este.

“Es la primera vez que lo realizamos de esta manera, pero no descartamos que sea una constante, o un concepto que podamos llevar a una gira completa de “Smashing pumpkins”, concluyó Billy Corgan.

