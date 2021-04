Dan realismo a Mank

Mank, la nueva película de David Fincher, logró viajar a los años 30 y 40 gracias a manos mexicanas que digitalmente reemplazaron elementos reales, como el pasto de algunas secuencias o, bien, agregando cosas como el letrero de un estudio hollywoodense o el fuego con el que interactúan los personajes.

Alrededor de una decena de connacionales de la compañía Ollin VFX, liderados por Yabin Morales y Armando Ricalde, trabajaron de marzo a agosto pasados para hacer la realidad del filme que el domingo competirá por 10 premios Oscar, entre ellos, Mejor película.

“Son elementos que no se ven porque no es una bomba que está estallando tipo la película Avengers, pero sí cosas muy precisas que requieren trabajo; Fincher es muy cuidadoso, lo que para los mortales es insigficante, como los rayones en un vidrio de auto, para él no, entonces hay que quitarlos digitalmente, cuadro por cuadro”, indica Yabin.

“Fincher grabó escenas en un campo, pero el pasto está muy sucio, entonces tuvimos que reemplazarlo porque él quería que pareciera campo de golf, parejito, cuidado; también hubo mucha extensión de set, como un estudio de los viejitos, de los primeros en haber y se hizo digitalmente y en 3D para que embone con lo real”, agrega.

El equipo tenía que hacer investigación de cómo eran las cosas en esa época, valiéndose de fotos.

Ollin VFX ya sabe de lo cuidadoso que es Fincher en sus trabajos, pues con él han trabajado desde Zodiaco (2007), siguiendo con El curioso caso de Benjamin Button, La chica del dragón tatuado, House of cards, Perdida y Midhunter.

“La comunicación fue un reto por la pandemia: nadie se llevó una computadora con las que trabajamos a casa, sino que con cualquiera se entraba a una red privada virtual porque ninguna imagen podía salir del estudio”, recuerda Ricalde.

En total, trabajaron en 231 shots, es decir, planos del filme que sólo salió por plataforma streaming. Protagonizada por Gary Oldman, cuenta la historia de cómo se escribió Ciudadano Kane, clásico que en 1941 dirigió Orsol Welles.

“La gente no sabe que hay muchos artistas en una película, es como el departamento de audio, que trabaja horas y la gente sólo escucha una explosión”, dice Yabin.



Víctor del Castillo

¿Cómo hacer que un actor represente a alguien que existió?, ¿es suficiente el vestuario y peinado? La respuesta es no, y Víctor del Castillo sabe de eso. Fue jefe del departamento de maquillaje en Judas and the black messiah, cinta ubicada en 1969 y que retrata la vida de Fred Hampton, el líder del Partido Pantera Negra en Illinois, Chicago, quien fue asesinado por el FBI. El filme opta a seis premios Oscar, entre ellos, Película y Actor de reparto.

“Como jefe de maquillaje no se te puede pasar el más mínimo detalle”, dice Del Castillo.

“En una película como esta, situada en Chicago en 1969, mi trabajo es checar que no se me cuele en la escena una extra con uñas de gel fosforescente, o pestañas postizas, o un cuate con una barba de candado o un tatuaje acorde a la época. Constantemente se fabrican patillas, bigotes, y barbas, y se cubren tatuajes o se aplican otros de acuerdo a la época”.



Fue jefe del departamento de maquillaje en Judas and the black messiah.

En el filme, Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield se transformaron en los personajes reales Fred Hamptom y Bill O’Neal, este último, el infiltrado del FBI, mientras que Martin Sheen, con aplicación de prostéticos, en J. Edgar Hoover, exdirector de la agencia de investigación.

“Necesitas ir a los archivos gráficos y sacar imágenes de esa época que te ayuden a establecer la imagen de todas las personas a cuadro. Como se trata de una historia verídica, pudimos obtener en archivos periodísticos imágenes reales de todos los personajes involucrados para duplicarlos en nuestros actores. Es un proceso en el que los departamentos de maquillaje, peluquería y vestuario tienen que trabajar en conjunto para darle vida a cada individuo”.

6 Oscar son a los que aspira Judas and the black messiah y Nomadland, con mexicanos en los departamentos de maquillaje y audio, respectivamente.

José Antonio García

Lo primero que le dijo el cineasta Spike Lee al especialista en sonido, José Antonio García, es que la película Da 5 bloods se trabajaría en la selva.

Con todo el equipo, se trasladaron al norte de Tailandia para contar esta historia de cuatro exmilitares afroamericanos que regresan a Vietnam para buscar los restos de su líder y el oro que habían ocultado.

“Era un bosque al que tardábamos hora y media en llegar a él desde el hotel”, recuerda García.

El técnico es uno de los especialistas más reconocidos en Hollywood, donde es responsable de que el sonido y diálogos salgan claros y finos.



El especialista en sonido trabajó con Spike Lee en Da 5 bloods en una selva de Tailandia.

Optó por el Oscar en su categoría por su labor en Argo (2013) y ROMA (2018).

“Lo complicado era subir y bajar el piano (el aparato de canales de sonido), eran lugares difíciles de llegar; se hizo mucho trabajo inalámbrico porque los ángulos de las cámaras eran muy abiertos, entonces el boom (micrófono ambiente) podía verse. Hay una escena de un soliloquio de Detroy Lindo que sí había una combinación con boom, pero fue complicado por el terreno, era difícil, había que esquivar árboles”.

El sonidista indica que sus anteriores nominaciones no han impactado en su trabajo, lo siguen llamando igual que antes, quizá la diferencia es que ahora la gente que no lo conocía, hoy sí.

Sergio Díaz

Una simple caminata no se escucha igual en la vida real que en el cine. Por las bocinas de las salas deben escucharse las voces lejanas, el viento y lo que mueve, las pisadas y algún otro sonido.

“Y entonces, se debe de partir de cero”, comenta Sergio Díaz, diseñador de audio de Nomadland, cuyas apuestas la colocan como favorita para llevarse el Oscar al Mejor película.



El diseñador de audio de Nomadland consiguió un vehículo similar al de la cinta para grabar.

Díaz fue nominado al premio en 2019 por su trabajo en ROMA, de Alfonso Cuarón. Cuando le ofrecieron Nomandland, dice, no lo pensó. Era la oportunidad de contar la historia de una mujer, una nómada en una etapa frágil de su vida, a bordo de una camioneta.

El sonido tendría que ayudar en esa percepción y el especialista consiguió, entre otras cosas, un vehículo similar al de la cinta para grabar distintas cosas. Hay una secuencia donde el personaje principal, interpretado por Frances McDormand, se guarece, mientras en el exterior se escucha al viento y a la nieve golpear. Ella se duerme y sientes la agresividad de afuera, nosotros queríamos mostrar la fragilidad, tener sonidos sutiles, que se sintiera todo lo que estaba ocurriendo mientras ella intenta dormir, y está sola”.

