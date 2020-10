Mexicano cautiva en Alemania

Emmanuel Sandoval Santillán cautivó a Alemania con su canto. Este domingo, el originario de Piedras Negras, Coahuila, dio voz a una versión en español de “Chasing cars”, de Snow Patrol e hizo que tres de los coaches del programa The Voice of Germany se voltearan por él.

En entrevista, el joven, apasionado de la música además de la mecatrónica (pues estudió allá Ingeniería mecatrónica), contó su experiencia dentro de este programa.

“Fíjate que en México nunca me animé a participar en algún programa, acá en Alemania lo intenté hace tres años, cuando hice mi semestre de intercambios y fue porque me inscribieron, no porque yo hubiera querido inscribirme en realidad, pero en aquella ocasión no pasé los primeros filtros. Ahora llegué hasta la instancia de estar frente a las cuatro sillas, cantar en mi idioma y lograr que se voltearan tres de los jueces”, contó.

Los coaches de esta edición de The Voice of Germany son Samu & Rea; Mark; Stefanny & Yvonne y Nico. Emmanuel se paró en escena e interpretó una versión en español del tema.

Al final, decidió irse al Team Nico, y competir desde allí por un lugar en la competencia.

El joven de 25 años, que durante varios años se ha dedicado a componer y a compartir música en sus redes sociales, dijo que quiere ir paso a paso en este programa, poco a poco, y combinar sus dos pasiones: la música y la mecatrónica, en ese país que tanto le ha dado y que hoy muy bien puede llamar su segundo hogar.

Aseguró que irá subiendo sus avances en sus redes sociales y que espera, por supuesto, llegar a la final.