Contrastes de la vida. Mientras el productor Morris Gilbert anunciaba, entre otras cosas, el streaming del musical "Si nos dejan", al mismo tiempo daba la noticia del fallecimiento el día de hoy del actor Juan Navarro, quien le diera vida al personaje de "El Rey" en este montaje.

“Minutos antes de esta conferencia, nos dieron la terrible noticia de la muerte de Juan Navarro, entonces estamos muy devastados, es una persona que trabajó con nosotros desde El fantasma de la ópera (1999) hasta Si nos dejan (2011); trabajamos muy unidos, como familia, por lo cual estamos muy consternados todos. Curiosamente el lunes es la transmisión de Si nos dejan y será dedicada a él. Esta noticia es un fuerte golpe para nosotros, pero es parte de la vida y nos toca anunciárselos en este regreso al teatro”, expresó el productor.

En el historial de Juan Navarro se encuentran también montajes como "Jesucristo Superestrella" (2001), "Full Monty" (2002), "El violinista en el tejado" (2004), "Dirty Dancing" (2017) y "Sweeney Todd" (2018); como tenor se presentó en importantes escenarios de Europa, Estados Unidos y México; tenía más de 30 años de trayectoria como cantante y 20 como docente. En cine filmó "El señor gran Vila" y "Revueltas". Una de las últimas apariciones de Navarro fue el pasado 1 de julio, cuando audicionó para La Voz México con la canción "Pérfida", pero sin buenos resultados ya ninguno de los jueces lo seleccionó.

También lee: Alfredo Palacios siempre dio espacio al teatro: Morris Gilbert

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con Juan un año y medio, estuvimos en Si nos dejan. Para mí es una noticia bastante triste, creo que todavía no la estoy asimilando, lo único que quiero hacer con Juan es agradecerle su talento, lo que aportó al teatro y a mi vida, porque fue un gran maestro, le mando un beso y un abrazo a donde quiera que esté”, dijo el actor César Riveros, quien estuvo en la conferencia.

A las condolencias se unieron la Secretaria de la Ciudad de México, el Sistema de Teatros de la CDMX, los actores Mauricio Martínez, Paloma Cordero, Rafael Perrin, Marta Fernanda, Oscar Carapia, Anahí Allué, José Manuel López Velarde, Paco de la O y Eden Pintos.

Vuelven a escena

“Nosotros sentimos que estamos en estado de guerra y tenemos que reaccionar todos los días de acuerdo a las situaciones y las circunstancias. Hoy esta es nuestra realidad, si mañana cambia cómo vamos a reaccionar, no lo sabemos porque no ha habido en la historia de la humanidad una situación como la que vivimos. Tenemos que ser optimistas porque en caso contrario no nos queda nada y en este momento tenemos la esperanza”, dijo Morris Gilbert al anunciar el regreso de las cinco obras de Mejor Teatro a la actividad y las normas que se usarán para evitar contagios de Covid-19.

Acompañado de los actores César Bono, Benny Ibarra, Maca Carriedo, Kika Edgar, Paola Gómez, Rogelio Suárez y Anuar, quienes forman parte de las filas de Mejor Teatro, el productor dio a conocer las medidas que se tomarán.

Tapetes sanitizantes, toma de temperatura, desinfección de los espacios, personal, vestuario, utilería, sana distancia, código QR en lugar de programas de mano, proporcionar gel antibacterial son algunas de las medidas. También el uso de cubrebocas y caretas obligatorios para el personal, mientras para el público sólo cubrebocas durante toda la función.

También lee: Teatros en México levantan el telón a medias

Además se implementará el sistema de capsulas para acomodar al público, es decir, se sentarán juntas las familias, grupos de amigos y personas que vayan juntas a la función; por otro lado, los actores y staff se someterán a pruebas Covid constantemente.

César Bono pidió que no sólo se pensará en los empleos de la gente que se dedica al teatro, sino en toda la economía que se reactiva entorno a él, desde los taxistas a los restaurantes que se ven beneficiados con su apertura. “El teatro es mucho más importante de lo que pensamos, piensen que es un arte que existe desde hace más de 2500 años y por algo será”.

Néstor Núñez, alcalde de la Cuauhtémoc, explicó que se invirtió 4 millones de pesos en compra de boletaje anticipados, para teatros y museos de la alcaldía y Mejor Teatro fue uno de los beneficiados.

Morris Gilbert explicó que a pesar de que sus obras levantarán el telón, no dejará de lado la transmisión de algunas obras vía streaming, como el de "Si nos dejan", el 2 de noviembre. Le seguirá el 6 de noviembre "Mentiras multiestelar", y el 14 de noviembre "El hombre de La Mancha".

El productor explicó que la versión que presentarán de "Si nos dejan" es diferente a la que se transmitió hace un mes, porque la que se verá el lunes tiene escenas que habían sido sacadas del montaje para reducir el tiempo de la función.

Las obras "Defendiendo al cavernícola" y "Mentiras" inician el 30 de octubre, la primera los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 17 horas y domingos a las 19 horas en el Teatro López Tarso, con el actor César Bono como protagonista, quien ya superó las 3 mil 800 representaciones; y la segunda en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas, siguiendo con sus 11 años en su cartelera y más de 4 mil representaciones, los viernes a las 20 horas, sábados a las 17 y 20:30 horas, domingos a las 13:30 y 18 horas.

Le sigue el 31 de octubre "Los monólogos de la vagina", que tendrá nueva sede ahora en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 16 horas.

A partir del 6 de noviembre reinicia temporada la puesta en escena "Toc Toc", en el Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas, los días viernes a las 18:30 y 20:30 horas, sábados a las 18 y 20:45 horas y domingos a las 16:30 y 18:30 horas, con las actuaciones de Lolita Cortés, Faisy, Ricardo Fastlicht y Pedro Prieto.

Fer Soberanes, Anuar, Iker Madrid, Rogelio Suárez, Roberto Hinostroza y Felipe Flores, regresan con "Mentidrags" al Teatro México el 12 de noviembre, los jueves a las 20 horas por una corta temporada.

nrv