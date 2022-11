Mayrín Villanueva agradece a Itatí Cantoral por compartirle a sus hijos

¿Conoces el término “familia mezclada¨? En EU es muy común entre las celebridades y, entre más pasa el tiempo, las familias mexicanas también han adoptado este estilo de vida, que tiene que ver con la unión de dos personas que ya habían estado casadas y, por ende, al darse una nueva oportunidad en el amor ya cuentan con hijas o hijos de otro matrimonio; esto es lo que sucede entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, pues la actriz de “Vecinos” lleva una relación cordial con Itatí Cantoral, pues sólo tiene palabras positivas para referirse a ella.

Los contextos evolucionan y, en la actualidad, divorciarse y volverse a casar ya no está mal visto, como ocurría hace un par de décadas. La idea estigmatizada de tener una “madrastra” o “padrastro” se distancia, visiblemente, de los valores negativos que antes acompañaban a estas denominaciones; el concepto de familia ha flexibilizado sus reglas. Un claro ejemplo es el estilo de vida que llevan Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina desde hace 13 años, cuando se casaron en febrero de 2009.



Foto: Instagram

En esa época, Villanueva tenía 39 años y Santamarina 41 años, además, ambos tenían hijos, producto de sus antiguos matrimonios. En el caso de la actriz, había estado casada con Jorge Poza, con quien tuvo a Romina y Sebastián, mientras que Eduardo había tenido dos hijos, José Eduardo y Roberto Miguel, a lado de Itatí Cantoral, actriz con quien también estuvo casado.

Lee también: Platanito hizo un chiste acerca del feminicidio de Debanhi, el público se quedó en silencio

Luego de más de una década, la pareja sigue junta y tiene una hija en común, Julia Santamarina, caracterizándose por ser una de las relaciones del mundo del espectáculo más estables y, al parecer, uno de los secretos de que sigan juntos, hasta la fecha, es el respeto mutuo que existe entre todas y todos los miembros de la familia, así fue como lo expresó Mayrín en una reciente entrevista con el programa “Hoy”.



Foto: Instagram

Cuando la actriz de “¿Es neta, Eva?”, su más reciente proyecto en televisión, fue cuestionada acerca de cómo era su relación la Itatí Cantoral, ex de Santamarina y madre de los gemelos del actor, Villanueva aseguró que tienen una gran relación y ese respeto no sólo queda entre ellas, pues Mayrín ha construido una estrecha relación con los hijos de la famosa “Soraya Montenegro”, según contó al programa matutino:

“A nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo. Al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, compartió.



Foto: Instagram

Pero la buena relación entre Itatí y Mayrín no para ahí, pues sus dos hijas, Julia y María Itatí, la hija más pequeña de Cantoral, se han vuelto muy buenas amigas, pues tienen casi la misma edad.

Lee también: Karla Álvarez: Así fue la repentina muerte de la actriz hace 9 años

"Y aparte nuestras hijas se llevan muy bien, entonces Itatí muchas veces se la lleva con ella, nosotros nos llevamos a María Itatí también, se adoran las niñas como si fueran hermanas”, dijo. “La verdad es que son niños muy sanos, muy lindos, muy queridos y comparten hermanos, qué mejor para nosotros”, profundizó.



Foto: Instagram

En el pasado, Itatí también ha hablado de forma muy positiva de “Silvita”, personaje que Villanueva interpreta en “Vecinos”, al asegurar que Santamarina fue afortunado de haber encontrado a una mujer como la actriz para compartir sus días. Además, también ha asegurado que guarda un cariño muy grande por Julia:

“(..) Yo creo que Eduardo se encontró a una gran esposa… Mayrín es hermosa, y a Julia la amamos, ¡besos a Julia! Que además está hermosísima…”, dijo hace dos años para “Ventaneando”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc