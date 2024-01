Mayela Laguna responsabiliza a la dinastía Pinal de sus adicciones

La intensa batalla legal por la paternidad de Apolo, el hijo de Luis Enrique Guzmán y la productora audiovisual Mayela Laguna, continúa su curso, desencadenando tensiones y fuertes revelaciones.

En una reciente entrevista con el periodista Carlos Alberto en su canal de YouTube, Laguna no solo reafirmó su posición sobre la filiación del menor de cinco años, sino que también hizo declaraciones acerca de su pasado, vinculando su dependencia a sustancias tóxicas con la dinastía Pinal.

Mayela detalló que la famosa familia ha intentado dañar su imagen y también la condujo a consumir drogas. Además, comentó que su relación con ellas fue consecuencia directa de la situación con su hijo: "Si estuve en drogas y todo, fue porque me quitaron a mi hijo.", manifestó.

Lee también: Chayanne dedica mensaje a México y decepciona a sus fans

Según la versión de Laguna, los Pinal han filtrado audios donde realizaba declaraciones negativas hacia ellos.

Respecto al tiempo que estuvo sin su hijo, describió un período de cinco meses en el que le fue negado estar con Apolo, lo cual le provocó una fuerte depresión: "Me lo quitaron durante cinco meses. Entre él, y Alejandra, por sus pantalones, por ser Guzmán-Pinal, hasta que tuve que ir a la delegación y luché para que me lo dieran, en ese momento me empecé a recuperar (de las adicciones)."

Asimismo, sorprendió al comentar que Luis Enrique también ha probado las drogas al igual que "toda esa familia".

La tensión entre ambas partes se incrementa a medida que se acerca la fecha de revelación de las pruebas de ADN que determinarán la verdad sobre la paternidad del menor.

Lee también: Netflix: la película que acaba de estrenar la plataforma y ya se roba la atención de sus usuarios

Pruebas de ADN a Apolo

La expareja del hijo de Silvia Pinal expresó su disposición a someter a Apolo a exámenes de sangre y moleculares para disipar cualquier duda sobre la paternidad de Luis Enrique Guzmán. Laguna aseguró que estará presente durante las pruebas para evitar irregularidades: "El teatrito se va a acabar. Yo voy a estar todos los días con los custodios que estarán ese día en la prueba. Aquí no va haber irregularidad de nada."

La esperanza de una disculpa pública

En caso de ganar el caso, Mayela tiene una solicitud clara: una disculpa pública de Guzmán. En sus propias palabras: "Esto fue algo muy grave. Yo siempre he dado la cara y es lo que espero de él. Que le dé una disculpa a su hijo, a mí no me importa." Destacó que su principal motivación es que Apolo vea que su padre reconoció el error cometido en algún momento.

Lee también: Netflix: la película que acaba de estrenar la plataforma y ya se roba la atención de sus usuarios