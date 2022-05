Maya Zapata: "Hay que continuar luchando por espacios para las personas prietas en este país"

La actriz Maya Zapata, recordada por su papel en la serie juvenil "Soy tu fan", y su más reciente interpretación como Selena Quintanilla en la serie "El secreto de Selena", y que se encuentra en promoción de la película "La Nave", dirigida por Sebastián Silva, expresó su posicionamiento ante el racismo, y recalcó no es algo que solo exista en la industria del cine.

Durante la alfombra roja de la película mexicana "La Nave" impulsada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, la actriz se detuvo a declarar en favor de todas las personas que sufren, y han sufrido racismo en el país.

"El racismo no se trata de la experiencia personal, el racismo es una estructura que afecta a mucha gente, hay mucha gente que ha vivido racismo y no se ha dado cuenta, eso es algo que tenemos que reconocer para que los derechos sean iguales para todos y no se respeten nada más los derechos de algunas personas. Hay que continuar luchando por espacios para las personas prietas en este país", afirmó Maya.

Hizo hincapié en los pocos espacios que hay para "los prietos" en los medios de comunicación nacionales.

"Por supuesto que te puedo decir muchas experiencias que en esta industria existen con el tema del racismo, pero no se trata de mí, se trata de lo que ves en las pantallas, ¿Cuántos prietos ves en las pantallas?...Los que estamos alzando la voz lo hacemos por la mayoría, somos 80% de personas desde morenos claros, morenos oscuros, y negros ¿por qué esatas personas no están reflejadas en nuestros medios de comunicación?", cuestionó la actriz.

Sin embargo dejó en claro que este problema no solo existe en los espacios de los medios de comunicación, sino también en otros ámbitos de la sociedad mexicana.

"¿Cuánta gente prieta está ocupando lugares de poder en México? Porque no solamente es en las pantallas, las pantallas son solo un reflejo de lo que sucede en el país", sentenció.

El rechazo a Hollywood

Maya aseguró no querer pertenecer a la industria cinematográfica de Hollywood pues pretende seguir haciendo cosas por México.

"No quiero Hollywood nunca me ha interesado… Creo que hay luchas más importantes que hacer primero en mi país", acotó.

Y enfatizó su negativa de realizar sacrificios por pertenecer a la industria norteamericana.

"Entrar a Hollywood implica una serie de sacrificios que no estoy dispuesta a hacer, principalmente abandonar mi país, porque para mi nunca ha sido lo más importante ser famosa", señaló Maya.

Además, la mexicana habló de la importancia que tiene su posicionamiento en contra del racismo para la elección de sus personajes.

"Interpretar personajes solamente no me satisface, por eso es que los personajes a los que puedo acceder tienen que servir de algo allá afuera", afirmó.

Recordó que Yalitza Aparicio, actriz oaxaqueña que debutara con su papel de Cleo en la película ROMA dirigida por Alfonso Cuarón, tuvo más fácil el camino para tener éxito en Hollywood por quienes la protegieron en su debut cinematográfico, pero hoy día se ha convertido en un estandarte para cambiar el sistema racista de la industria.

"Para ella llegar a Hollywood fue mucho más sencillo porque tenía un universo que la protegía, pero una vez que estuvo ahí se dio cuenta de toda la violencia que existe en esta industria, vino a cambiar el status quo, a ponerlo en cuestionamiento, a decir aquí estoy yo y estoy ocupando un lugar, y ese es el lugar que mucha gente tendría que ocupar", concluyó.



